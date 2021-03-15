Экономический эксперт описал мрачное будущее украинского завода «Мотор-Сич»

Киев, 15 марта. Юрий Атаманюк заявил, что Украина не сможет обеспечить работу завода «Мотор Сич» в случае его национализации.

В такой ситуации Киев лишится помощи Китая, а российского рынка «нет и не будет», уверяет аналитик. Остается вопрос, кто будет готов вкладываться в предприятие. Также неизвестно, кто станет потребителем конечной продукции. Об этом пишет «ПолитНавигатор», ссылаясь на заявление эксперта. В итоге завод просто остановят, если не будет участия России, считает он.

«То, что сегодня стоит 3,5 миллиарда долларов, <...> стремительно превратится в металлом», — сказал Атаманюк в эфире телеканала «КРТ».

Два года назад в Украине отмечался «бум вагоностроения», фиксировали нехватку вагонов. Однако на «Днепровагонмаше» не открыли вторую смену, так как все квалифицированные работники уехали в Польшу. В данной ситуации происходит то же самое, добавляет экономист.

«Мотор Сич» — это технологии, но прежде всего и люди», — говорит аналитик.

Специалисты могут уйти, потому что завод не работает. Когда закрываются подобные предприятия, за ними следуют наука и образование — а значит, страна теряет все и деградирует, заключил он.

Украинский экономист Анатолий Амелин ранее также предположил, чем может обернуться национализация завода «Мотор Сич». Данное решение ударит по инвестиционному климату на Украине: после такого шага другие государства будут защищать своих инвесторов и не станут сотрудничать с Киевом.