Военный эксперт назвал сигналом Украине и США учения ВС России в Крыму

Москва, 15 марта. Более двух тысяч военных и около 500 единиц военной техники задействуют на учениях в Крыму, которые пройдут с 18 по 19 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов, демонстрация мастерства российских военнослужащих докажет высокий уровень профессиональной подготовки и защищенности Крыма. Слова Кнутова передает Nation News.

Как сообщается, в ходе учений будет осуществлен перелет парашютно-десантных подразделений на семи самолетах Ил-76МД, которые приземлятся на полигоне Опук. Также известно, что 350 военнослужащих выполнят десантирование.

Как стало известно ранее, ВСУ стягивают силы к границе с Крымом. По мнению экспертов, ВСУ намерены провести совместные с НАТО учения в регионе. Кнутов считает, что учения ВС РФ, несмотря на высокую вероятность провокаций со стороны Киева, пройдут успешно.

«Учения в Крыму подобного масштаба можно отнести к разряду командно-штабных. Это означает, что основная масса войск останется в местах постоянной дислокации и будет заниматься плановой боевой подготовкой», — сказал эксперт.

В случае провокации со стороны ВСУ или НАТО Россия и Крым способны дать достойный отпор и предотвратить попытки украинской стороны проникнуть на территорию полуострова. И учения ВС РФ станут четким сигналом Украине.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин проведет большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова.