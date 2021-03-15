Эритрея обвинила Евросоюз в поддержке эфиопских сепаратистов

Асмэра, 15 марта. Власти Эритреи ответили на обвинения Европейского союза в причастности к кризису в соседней Эфиопии.

В Министерстве иностранных дел африканской страны назвали отчет о вмешательстве в эфиопский кризис оскорбительным. Также дипломаты отметили, что специальный посланник Верховного представителя Евросоюза предъявил документ после визитов в Судан и Эфиопию, которые состоялись в феврале текущего года. В Эритрею чиновник не приезжал.

Спецпосланник не встречался с членами местного правительства и не проводил никаких консультаций, чтобы выяснить позицию государства по конфликту в эфиопском Тыграе. Эритрейский МИД заявил, что в таком случае обвинения просто неуместны.

Дипломаты раскритиковали Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела Эфиопии. Они заявили, что Брюссель поддерживал и финансировал силы, которые виновны в сегодняшней ситуации в соседней республике — «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ). Попытка переложить вину на Эритрею нарушает принципы дипломатических отношений между Европейским союзом и африканской страной, подчеркнули в Асмэре.

Эфиопские сепаратисты неоднократно заявляли об участии войск Эритреи в конфликте на стороне Эфиопии. Однако власти государства это отрицают. Кроме того, эритрейская столица неоднократно оказывалась под ракетными ударами со стороны НФОТ.

В ноябре прошлого года армия Эфиопии развернула контртеррористическую операцию в Тыграе. Это произошло после нападения сторонников партии «Народный фронт освобождения Тыграя» на военную базу, которая расположена на севере страны. Ранее у сепаратистов и федеральной власти возникли разногласия по поводу проведения выборов в эпидемиологических условиях, вызванных распространением коронавируса. Выборы в регионе прошли вопреки воле премьер-министра Абий Ахмеда.