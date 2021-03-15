Sohu: попытки устроить провокации в Крыму обернутся для Киева неприятными последствиями

Пекин, 15 марта. Провокации украинских военнослужащих в Крыму или на Черном море могут грозить весьма неприятными последствиями, заявляют военные аналитики китайского издания Sohu.

Украина неоднократно делала заявления о возможности «отобрать» Крым насильно, а в 2018 году была предпринята попытка прорваться через Керченский пролив, передает «ПолитРоссия».

«Несомненно, с точки зрения военной мощи Украина ничего не может противопоставить России. Более того, страна не является членом НАТО и в случае крупного конфликта едва ли сможет рассчитывать на полноценную поддержку», — отметили авторы.

Не исключено, что Киев может попытаться организовать диверсионные действия. Целями в данном случае могут стать корабли Черноморского флота России и Крымский мост. Однако китайские аналитики убеждены, что Киев очень пожалеет о подобных действиях, если осмелится воплотить их в жизнь.

По мнению авторов, Украина зря недооценивает стратегические возможности России, ведь подкрепление в Крым может прибыть как с воздуха, так и с моря. Кроме того, текущее положение дел ВСУ заставляет усомниться в возможности украинских бойцов подобраться к кораблям или опорам Крымского моста. Любая попытка подобных провокаций будет иметь жесткий ответ и может обернуться неприятными последствиями для Киева.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к возможной атаке на Донбасс.