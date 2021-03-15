Украинский политолог объяснил демонстративную переброску техники ВСУ в Донбассе

Киев, 15 марта. Украина перебрасывает технику в Донбассе, стремясь привлечь внимание Запада и помешать строительству газопровода «СП-2», считает украинский политолог Михаил Погребинский.

Действия Украины направлены на оказание внешнеполитического эффекта на страны Запада. При помощи демонстративной переброски техники и агрессивной риторики Киев преследует сразу две цели. Украина желает показать себя надежным партнером против России и стремится помешать строительству газовой магистрали «Северный поток — 2», считает глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский на YouTube-канале TOPINFORM.

Сорвать строительство «СП-2» теоретически возможно, если Киев спровоцирует активную фазу военного конфликта в Донбассе и попытается приписать это России. Однако едва ли украинские власти решатся пойти на такой шаг, уверен политолог.

«Я думаю, что они на это не решатся. Это очень опасно… лично для них и для Зеленского тоже. Потому что поражение такое, даже не радикальное, а когда линия противостояния будет перенесена на сотню километров, это будет удар без всяких шансов дослужить свой срок», — считает Погребинский.

Ранее представители ДНР сообщили о переброске техники ВСУ к линии разграничения. Также в ЛНР обвинили Украину в минировании территорий в Донбассе, пишет RT.