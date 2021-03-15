Случайные прохожие спасли провалившегося под лед ребенка в Пскове

Псков, 15 марта. Школьник гулял по тонкому льду реки Великая напротив областной больницы и в какой-то момент оказался в воде. Попавшему в беду мальчику повезло — рядом с местом ЧП проходили люди.

Когда случайные прохожие увидели утопающего ребенка, один из них бросился спасать его. Сначала мальчику протянули велосипед, чтобы он ухватился за него. В итоге школьник зацепился за раму, но выбраться из воды не смог. Тогда один из спасавших ребенка мужчин прыгнул к мальчику в ледяную воду и сам вытащил его из полыньи.

После этого юного жителя Пскова посадили в автомобиль отогреваться. Также на место инцидента вызвали скорую, чтобы медики осмотрели школьника и при необходимости оказали ему помощь.

В Красноярске неравнодушный горожанин спас из Енисея провалившуюся под лед собаку, сообщал ФАН. Он дополз до пса на животе, после чего помог ему выбраться на берег.