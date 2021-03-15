Алана Мамаева боится проходить через развод в одиночку

Москва, 15 марта. Трехкратный обладатель Кубка России Павел Мамаев и модель Алана разводятся. Экс-возлюбленная футболиста попросила пользователей соцсетей поделиться своим опытом расставания.

Алана Мамаева позиционирует себя в соцсетях как правозащитница в сфере пластической хирургии. Она попросила у своей аудитории помощи советом, заявив в Instagram-stories, что хочет пройти через развод достойно.

Модель также поделилась с подписчицами своим методом борьбы с печалью. Она призналась, что пытается «снижать важность» негативных событий, анализируя свои эмоции и поведение.

Причиной развода модели с футболистом стала его измена. В начале марта Алана публично обвинила супруга в неверности. Модель выставила на всеобщее обозрение фотографию удостоверения личности 29-летней испанской любовницы футболиста Ирен Гарсиа и номер ее телефона. Позже иностранка дала интервью, в котором рассказала, как познакомилась с женатым Мамаевым.