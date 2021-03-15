Зеленский может подпасть под собственный закон о коллаборационистах

Санкт-Петербург, 15 марта. Владимир Зеленский может сам стать коллаборационистом из-за недвижимости в Крыму, сообщил главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Этот закон — закручивание гаек. По сути, власти Украины ничего не могут сделать с воздействием России. Когда они говорят: «Мы должны защитить украинскую идеологию», они не лукавят, потому что в стране предпочитают смотреть российское телевидение и читать российскую прессу. Потому они и хотят запретить вообще все», — считает он.

В Раду внесено два законопроекта об уголовной ответственности за коллаборационизм. Один из них гарантирует тюремный срок за «поддержку и сотрудничество» с Россией, второй — за «отрицание вооруженной агрессии против Украины». Также в разряд коллаборантов запишут тех, кто не признает суверенитета Украины над «временно оккупированными территориями».

Редактор «Украина.ру» считает, что претензии СБУ к украинцам будут носить показательно-выборочный характер и всего населения, симпатизирующего России, не затронут. Это касается также и жителей ДНР и ЛНР.

«Всех за доброе слово к России в лагеря не отправят. Нет там столько лагерей, и охранников не смогут набрать. Но кого-то все равно будут под это подгонять. Думаю, на Украине будет действовать выборочное правосудие. Например, будут предъявлять претензии тем, кто якобы связан бизнесом с Россией. Но, с другой стороны, сейчас все говорят о квартире Зеленского в Крыму», — прокомментировал Хисамов.

По его мнению, под закон о коллаборационистах могут попасть и сам Зеленский, если окажется не у дел, и крупные бизнесмены, и чиновники Украины, имеющие собственность в Крыму.

Ранее политик Владимир Олейник в беседе с ФАН посоветовал силовикам возбудить дело против Зеленского по обвинению в госизмене за квартиру в Крыму.