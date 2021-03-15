Сибирячка приютила дома брошенную мамой пантеру

Барнаул, 15 марта. Пользователи соцсетей активно обсуждают историю появления необычного питомца у молодой девушки из Сибири. Речь о пантере, которую бросила родная мама.

Экзотическое животное сибирячка забрала прямо из зоопарка, когда детеныш окончательно потерял связь с мамой. Взрослая пантера отказалась кормить его на раннем сроке.

Сама девушка по профессии зоолог и специализируется на выхаживании кошек. Она решила выкормить зверя и приютить его у себя, но на время. Когда питомец подрос и превратился в огромную кошку весом более 20 килограммов, судьба пантеры все еще оставалась неизвестной. В итоге девушка приняла решение выкупить ее у зоопарка и жить вместе.

Сейчас Луна (так зовут большого питомца) подружилась не только с хозяйкой, но и с ее первым домашним животным — ротвейлером Вензой.