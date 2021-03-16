«Будет еще хуже»: экс-депутат Рады предрек Украине тяжелые времена

Украина движется к катастрофе, но будет еще хуже, потому что страной управляют непрофессионалы. Таким мнением с ФАН поделился украинский политик, бывший народный депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы профессор Владимир Корсунов на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что медицинская система Украины не справляется с наплывом больных коронавирусной инфекцией нового типа, больницы переполнены, не хватает аппаратов ИВЛ, а киевские власти лишь обещают оказать необходимую помощь медучреждениям.

«Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши, и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы хоть текущий кислород», — пишет Корсунов.

При этом профессор отмечает крайне негативную тенденцию — по его словам, становится все больше тяжелобольных среди молодых людей. Он также сообщил, что список жертв инфекции продолжают пополнять и сами медработники. Корсунов добавил, что волна коронавируса на Украине может оказаться гораздо сильнее остальных, поскольку решить проблему с вакцинацией населения в стране так и не удалось.

«Хочу, чтобы все понимали, что эта волна может быть значительно мощнее предыдущих, ведь вакцинация провалена. Вместо вакцинации наиболее уязвимых жителей прививают всех без разбора, даже тех, кто имеет антитела. Поэтому вперед к новой медицинской катастрофе», — отметил профессор Корсунов.

В свою очередь политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей напомнил о том, что уже неоднократно говорил о надвигающейся на Украине катастрофе. По его словам, главная проблема страны — непрофессиональное правительство.

«Я уже давным-давно говорю о том, что Украина движется к катастрофе. Вот и харьковский профессор это подтвердил. Проблема страны состоит в том, что ей управляют непрофессионалы, деньги, выделяемые на медицину, украдены, а реформа гражданки США Ульяны Супрун фактически добивает государство. Сегодня из Украины сбежали свыше 76 тысяч медицинских работников, производство остановлено. Кроме того, Киев отказывается брать помощь у России в виде аппаратов искусственной вентиляции легких и вакцины «Спутник V», — сказал собеседник ФАН.

Алексей Журавко также предрек Украине сложные времена, поскольку медицинская система страны настолько деградировала, что нет вакцин не только от коронавируса, но и других инфекционных заболеваний.

«Но будет еще хуже. К пандемии добавятся и другие заболевания, потому что медицинская система на Украине полностью деградировала. Сегодня в стране нет вакцины не только от коронавируса, но и от других болезней. Недавно сообщалось, что Киев не может привить даже маленьких детей», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что на Украине ученые, предположительно, обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции нового типа. Информацию нашли в Ивано-Франковской области Украины две недели назад.