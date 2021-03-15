Telegram привлек миллиард долларов с помощью размещения облигаций

Москва, 15 марта. Telegram Group разместила собственные облигации под 7% годовых и привлекла на рынке миллиард долларов.

Об этом пишет РБК со ссылкой на ряд источников. Один из них рассказал журналистам, что размещение прошло по цене номинала. Также стало известно, что книга заявок на облигации компании закрылась на прошлой неделе.

«Telegram привлек $1 млрд под 7%, минимальный лот для участия составлял $500 тысяч», — ссылается издание на данные терминала Bloomberg.

Бонды были размещены до 2026 года, уточняют источники издания. Первая выплата по купону должна быть произведена в сентябре текущего года.

Ранее СМИ заявляли о планах мессенджера привлечь миллиард долларов через облигации. Предложением могли воспользоваться лишь некоторые инвесторы из России, Европы, Азии и Ближнего Востока.