Брак Павла Воли и Ляйсан Утяшевой два раза был под угрозой из-за репутации юмориста

Москва, 15 марта. Резидент Comedy Club Павел Воля дважды мог расстаться со своей женой, гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой из-за своей репутации.

Бытует мнение, что юморист всегда был настоящим ловеласом, и слухи о личности Воли ставили под угрозу его брак. Шоумен женился на Утяшевой в ноябре 2012 года, а уже в мае 2013 года на свет появился их сын Роберт.

Брак звездной пары довольно быстро оказался под угрозой. Распространялись неподтвержденные сообщения, что Воля якобы женился на Утяшевой из-за ее беременности, а на самом деле комик будто бы все еще влюблен в свою бывшую девушку телеведущую Марику. Юмористу удалось развеять все сомнения регулярными признаниями в любви к супруге со сцены.

Во второй раз брак Утяшевой и Воли был в опасности, когда шоумен появился в Instagram Stories юной девушки, которую подозревали в причастности к сфере эскорт-услуг. В Сети тут же распространились сообщения об измене юмориста. В итоге комик объяснился перед женой, и она поверила ему, поскольку он ни разу не заставлял гимнастку усомниться в своей верности, пишет Nation News.

Павел Воля отметил 42-й день рождения 14 марта. В честь этой даты Ляйсан Утяшева устроила ему сюрприз — юморист впервые прыгнул с парашютом.