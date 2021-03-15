Истребители F-15 ВВС США прибыли в Эстонию для участия в учениях

Таллин, 15 марта. Военные самолеты примут участие в боевых учениях Baltic Trident и пробудут там до 19 марта.

Восемь истребителей ВВС США F-15E и F-15C уже находятся на авиабазе Эмари под Таллином, сообщает пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии. Вместе с ними прибыли два заправщика КС-135.

Данное мероприятие стало значимой возможностью для обучения эстонских летчиков, работающих с силами союзников в условиях сложных воздушных операций, отметил командующий ВВС Эстонии бригадный генерал Рауно Сирка.

В течение рабочей недели истребители будут совершать полеты на высоте до 152 м. Основной целью учений стала отработка действий авиационной поддержки, а также управление задачами «воздух-воздух». Будет также осуществлена проверка системы торможения взлетно-посадочной полосы авиабазы и совместная деятельность эстонских пилотов с союзниками.

Тем временем военные РФ и Белоруссии приступили к совместным учениям в Нижегородской области. При этом издание RT сообщает, что корабли НАТО вошли в воды Грузии для совместных маневров.