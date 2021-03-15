Байден призвал не торопиться с отставкой губернатора штата Нью-Йорк

Вашингтон, 15 марта. Президент США Джо Байден заявил, что сначала необходимо дождаться завершения расследования в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Только после этого можно ставить вопрос об увольнении чиновника, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, пояснил глава Белого дома.

«Я думаю, что нам надо увидеть, к чему приведет расследование», — сказал американский лидер.

Ранее сенаторы от Демократической партии призвали Куомо сложить свои полномочия в связи с разразившимся вокруг него скандалом. Несколько женщин обвинили губернатора в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Ассамблея штата Нью-Йорк добивается вызова Куомо в суд.