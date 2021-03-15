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Экономика

Уровень газификации Дальнего Востока могут повысить за счет СПГ

Уровень газификации Дальнего Востока могут повысить за счет СПГ

Москва, 15 марта. Использование сжиженного природного газа (СПГ) следует рассмотреть в качестве альтернативы обычной газификации Дальнего Востока, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) было отмечено, что уровень газификации там почти в три раза ниже среднероссийского. Влияют на это огромные расстояния, низкая плотность населения, но стоит задача существенно увеличить показатель газификации.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил о важности доведения газа до каждого домохозяйства и каждого нового инвестиционного проекта, потому что речь идет об одной из крупнейших в мире газодобывающих территорий — ее потенциал необходимо задействовать в особенно удаленных регионах. Участники заседания согласились, что улучшить ситуацию может СПГ, очень удобный для транспортировки на большие расстояния. Пилотные проекты с ним могут быть реализованы на территории Республики Бурятия и Забайкальского края.

По словам Мишустина, подключение промышленных и коммунальных объектов к газовым магистралям даст стимул к развитию экономики, сформирует новые рабочие места, повысит доходы граждан и снизит уровень загрязнения воздуха из-за выбросов от сжигания угля и мазута.

Дочерняя компания «Газпрома» ранее разработала интерактивную карту газификации российских регионов. Она позволяет гражданам узнать о планах газификации субъектов страны до 2025 года.

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