Госдума РФ рассмотрит законопроект о создании банка данных экстремистских материалов

Москва, 15 марта. Российское правительство внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект о создании банка данных экстремистских материалов.

Предполагается открыть информационную систему, специальную базу данных, куда будут заноситься материалы, признанные экстремистскими по решению суда. Сведения будут регистрироваться в срок до 30 дней. Соответствующий документ появился в электронной базе данных Госдумы.

Изменения должны быть внесены в статью 13 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". Министерство юстиции России станет оператором новой системы.