В фитнес-индустрии оценили идею налоговых вычетов за занятия спортом детей

Москва, 15 марта. Введение социального налогового вычета за занятия спортом детей позволит приблизить достижение показателей, прописанных в указе президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Об этом в интервью ФАН заявила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Согласно документу, доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России к 2024 году должна составить 55%, а к 2030 — достичь 70%.

«Мы поддерживаем налоговый вычет за занятия фитнесом для несовершеннолетних, потому что это позволит расширить целевую аудиторию, повысить мотивацию граждан России для занятий семьями, увеличит число детей, занимающихся в физкультурно-оздоровительных секциях и спортом», — сказала Елена Силина.

Она также отметила, что такой вычет в случае принятия закона можно будет использовать и для занятия детей в фитнес-клубах.

«Сегодня фитнес-отрасль работает с детьми с самого раннего возраста. Программы очень многогранны и позволяют гармонично развивать детей физически начиная с грудничкового возраста. Для родителей налоговый вычет станет дополнительным стимулом к систематическим занятиям их детей в фитнес-клубах и спортивных секциях», — добавила Силина.

15 марта стало известно, что в Госдуме подготовили поправку ко второму чтению законопроекта о социальных налоговых вычетах, согласно которой часть уплаченного НДФЛ сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его дети, если они ходят на фитнес или занимаются спортом в секциях.