Санкт-Петербург, 15 марта. Украинцам угрожают за разговоры на русском, поделился мнением главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Дерусификация отчасти началась еще при Ленине, она шла под лозунгом украинизации. Еще тогда принимали меры по укреплению украинского языка и вытеснению русского. Позже это было заявлено самим фактом Беловежского соглашения. Россия тогда сделала заявления в адрес Белоруссии, Украины, что, дескать, вы другие. И они стали другими», — заявил он.

По словам Хисамова, причины, по которым официальная Украина предпочитает отказываться от русского, объясняются последствиями со стороны спецслужб. За использование негосударственного языка украинцам предъявляют административные и даже уголовные санкции.

«Наше издание недавно проводило телемост с украинским телеканалом. А потом уже на третьем эфире журналисты рассказали, что имели разговор с СБУ за то, что говорили со мной», — рассказал спикер.

Он считает, что уничтожение русского языка Киев оправдывает якобы российской агрессией. При этом большинство политиков и медийных личностей Украины не знают мовы, что не мешает им высказываться в отношении необходимости избавления от языка «страны-агрессора». По словам Хисамова, неформальная поддержка власти в уничтожении всего российского превратилась на Украине в бизнес, которым охотно пользуются силовики.

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