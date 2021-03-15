Нищета и COVID-19: эксперты дали прогноз по развитию африканской экономики

Африканский банк развития (АБР) опубликовал отчет об экономических перспективах родного континента. В документе отмечается, что Африка сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Аналитики прогнозируют заметный рост нищеты.

Однако 2021 год станет лучше предыдущего, уверены эксперты. Экономику африканских стран ждет развитие, несмотря на коронавирус и кризис.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о негативных последствиях пандемии на Черном континенте и позитивных прогнозах Африканского банка развития по восстановлению экономики в регионе.

Удар COVID-19 по Африке

За 2020 год экономика континента сократилась на 2,1%, суммарно пострадали 54 страны. Но Африка переживает последствия пандемии коронавируса гораздо лучше, чем можно было бы ожидать.

Успех региона объясняется его малой вовлеченностью в глобальные экономические процессы. Кроме того, локдаун во многих государствах был достаточно щадящим. Пользу принесла и загадочная устойчивость африканцев к вирусу — он распространялся по континенту медленнее, чем в других частях света.

Тем не менее пандемия не прошла незаметно. Особенно она сказалась на странах, которые зарабатывали за счет туризма. Международное сообщение до сих пор не функционирует в нормальном режиме. Нельзя забывать и о падении спроса на африканские товары, из-за чего многие государства потеряли значительные суммы.

Также сократились заграничные денежные переводы, которые раньше составляли большую часть экономики континента. Ситуация осложняется и мутацией COVID-19, что делает вирус еще опаснее. Все больше граждан болеет. Специалисты называют африканский штамм одной из самых больших угроз.

Прогнозы АБР

Африканский банк развития обещает, что в 2021 году показатели увеличатся до 3,4%. Но это не значит, что проблема с нищетой решится. Ведомство предупреждает, что около 39 млн коренных жителей находятся за чертой бедности. В прошлом году этот показатель достиг 30 млн.

В группе риска остаются неофициально трудоустроенные работники, люди с низким уровнем образования и без сбережений. Неформальный финансовый сектор не готов к кризисам и его последствиям. Любой удар по нему может стать фатальным. При этом и формальная экономика в небезопасности: у многих компаний заканчиваются внутренние ресурсы.

У стран Африки растут внешние долги. В 2020 году, чтобы бороться с пандемией и ее последствиями, они значительно увеличили расходы. В результате прогноз на этот год не самый оптимистичный: среднее соотношение долга к ВВП увеличится на 10–15%.

Банк считает, что первоочередное внимание стоит уделить выплате задолженностей. Он призвал международное сообщество сотрудничать с Черным континентом для решения этой проблемы.

Восстановления экономики ждать рано

Пандемия коронавируса до сих пор продолжается, и говорить о скором восстановлении экономики преждевременно. До сих пор неизвестно, какими будут окончательные последствия массового заболевания для всей планеты. Некоторые страны периодически возвращаются к ограничительным мерам.

Кроме того, никуда не исчезли факторы, оказывающие негативные последствия на экономику: стихийные бедствия, военные конфликты, террористическая угроза и другие.

Вполне возможно, что позитивные изменения в текущем году ждут только некоторые государства Африки, пока остальные регионы будут пытаться свести концы с концами. Таким образом, положительные прогнозы АБР не сбудутся и цифры могут оказаться не столь впечатляющими.

Экономика большинства африканских стран переживала упадок и до пандемии, коронавирус только усугубил ситуацию. В связи с этим становится очевидно, что год — слишком незначительный срок, чтобы выбраться из кризиса.