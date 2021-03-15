Психбольной «заминировал» волгоградскую больницу и потребовал сигарет

Волгоград, 15 марта. Житель Волгоградской области, имеющий психические отклонения, заявил об угрозе взрыва в больнице и потребовал привезти ему сигарет.

Инцидент произошел Иловлинском районе. Мужчина позвонил в центральную районную больницу и велел доставить ему сигареты. В случае отказа он угрожал взорвать медицинское учреждения, пишет «Волгоградская правда».

В больнице подтвердили информацию о «минировании» и сообщили, что этот человек уже делал подобные заявления. Правоохранители осмотрели территорию ЦРБ и не обнаружили никаких взрывчатых веществ.

В Петербурге злоумышленник сообщил об установлении тротиловых шашек в здании городской телерадиокомпании. При осмотре здания никаких подозрительных предметов найдено не было.