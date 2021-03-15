Предательские шаги Киева еще больше сблизят сотрудничество Китая и России

Скандальные заявления и действия украинских властей Россию уже давно не удивляют. Чего только стоит запрет оппозиционных телеканалов, разгон партий и преследование российских журналистов. Наделал шума и законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность, которая подразумевает отрицание «агрессии России», сохранение русской культуры и нелюбовь к Бандере. Бизнесу, в том числе с иностранным капиталом, в этой стране тоже приходится непросто. Так, в марте Киев национализировал завод «Мотор Сич», в который на протяжении нескольких лет вкладывали деньги китайские инвесторы. Теперь у компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров на него нет никаких прав. Подтолкнут ли предательские шаги Киева Китай к более плотному сотрудничеству с Россией? Что стоит за громкими заявлениями политиков о возрождении ВПК страны? Кто может составить конкуренцию Владимиру Зеленскому на следующих президентских выборах? И какие планы на него у «западных кукловодов»? Почему русскоязычное население Украины не противится насильной украинизации? Эти вопросы обсудили социологи, политики и журналисты в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Зеленский: пан или пропал?

По словам социолога Евгения Копатько, украинская оппозиция сейчас находится в буквальном смысле при смерти, а украинское общество давно переформатировано. Поэтому порой даже самые абсурдные законы и инициативы украинских властей принимаются населением достаточно спокойно.

«Более 50% поддержали закрытие каналов и 30% не поддержали. <…> Меры? принимаемые Зеленским, вполне обоснованные, считают украинцы. Вопрос о коллаборантах поддержат. Украинское общество переформатировано. Там есть критика власти, но в целом общая канва сохраняется, и политика властей при поддержке Запада успешно реализуется», — сказал социолог.

Вопрос самостоятельности власти на Украине давно уже не стоит. Страной во всю управляют американцы, уверен бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. А поскольку в интересах США развернуть на полную конфликт в Донбассе, все, что делает Киев, подчинено этой цели. Но оправдывает он это борьбой с оппозицией и агрессией России.

«Какое правительство запрещало бы свои телеканалы? Или арестовывало бы журналистов, если бы не указка хозяев? Кто будет так беспардонен к своим политическим силам?!» — возмутился украинский политик.

Изменение ситуации в стране возможно только при условии смены руководства. Сейчас у кукловодов задача — выбрать проходного кандидата, который сменит Владимира Зеленского. Всем уже понятно, что на второй срок нынешний президент Украины не пройдет — слишком уж большой объем недоверия он накопил, уверен Азаров. В свое время при участии в президентских выборах 2019 года Зеленский сделал удачную ставку на ненависти народа к Порошенко и выиграл, рассказал бывший премьер-министр Украины. А оппозиция осталась в проигрыше из-за раскола: вместо выдвижения единого кандидата, они предлагали каждый своего. Чтобы не допустить повторения ситуации, необходим единый кандидат от оппозиции. И политики, которые могли бы составить конкуренцию прозападным кандидатам есть, считает экс-премьер.

Вытравливание русского языка

Одним из самых болезненных на Украине остается вопрос о запрете русского языка: закрываются русскоязычные школы и СМИ. Евгений Копатько заявил, что этот процесс начался не с Майдана, а гораздо раньше.

«Процесс идет больше тридцати лет. Почему-то сейчас вызывает удивление. Русские школы закрывались, русский мир сокращался. Люди приняли эту повестку. Около 60% населения выступают за украинский язык, и больше трети на востоке страны. Так произошло потому, что нет действий по защите русского языка. Гуманитарная сфера была на периферии отношений. Самый большой ее провал был при Черномырдине. На Украину тогда зашли британцы и американцы», — рассказал социолог.

По его словам, русский язык вытесняется все это время, так будет продолжаться и дальше. Поэтому России надо определиться с тем — суверенитет это или русский мир. Ведь отстоять язык без поддержки невозможно. А то, что сейчас на Украине действительно много противников русского языка, результат тридцатилетней работы Фонда Сороса и ему подобных. Они достаточно системно работали и работают в этом направлении не только с молодежью Украины, но и с подрастающим поколением других стран.

«Процесс дерусификации идет в Армении, Белоруссии, Азербайджане и Казахстане. Около 6–8 тысяч студентов Украины и Белоруссии обучаются в Польше. В России это количество сократилось в шесть раз. По сравнению с 1990 годом, количество людей, разговаривающих на русском, сократилось на 150 млн человек», — поделился данными социолог.

Николай Азаров своими словами подтвердил, что вытеснение русского языка началось задолго до переворота. Он рассказал, что в Конституции Украины от 1996 года было записано, что государственный язык один — украинский, но при этом русский использовался. В 2010-м удалось проголосовать за закон о региональных языках, который предусматривал гарантированное использование русского, в регионах с большинством русскоязычного населения.

«В принципе, этот закон устраивал всех, кроме нацистов. Но 22 февраля, в день переворота, первыми решениями были — отставка Януковича, закон об амнистии, и третий — об отмене закона о региональных языках», — вспоминает Азаров.

Бывший премьер-министр Украины уверен, что именно в этот период началось не мягкое, а агрессивное вытравливание русского языка и насильственная украинизация. Тогда же к делу начали привлекать и националистов. Главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов объяснил, почему власти не чураются такой помощи.

«Это игра с двух рук. Официальные лица давно приручили этих чертей. И они выпрыгивают, когда нужно что-то изобразить. А им это по душе, плюс еще и платят. Неформальная поддержка власти на Украине — это бизнес. Когда нужно, прибегают люди с дубьем. Даже по вопросам информационного пространства они скопом пишут жалобы в Facebook и т. д. Все это указывает на преступное содержание самой власти», — заключил Хисамов.

По его мнению, тот же закон о коллаборационистах — это очередное закручивание гаек и попытка узаконить защиту от российского влияния.

Экономика «колониальной» страны

Экономика страны в упадке. Это и не удивительно. По наблюдениям Николая Азарова, как только приходят «оранжевые» силы, основной удар наносится по военно-промышленному комплексу страны. Ведется постоянная «болтовня о новых разработках», но на самом деле происходит развал крупнейших оборонных комплексов как «Мотор Сич», например.

«У нас 150 предприятий ВПК. Верфи стоят, завод «Антонов» стоит — ни одного самолета. «Мотор сич» наиболее технологичное предприятие. Они не только разработчики, но и изготовители двигателей для крылатых ракет. По нему целенаправленно наносятся удары. Его лишили российских заказов, сократив мощности на 75%. В этих условиях акционеры стали искать инвесторов, нашли китайцев. Надо было загружать это предприятие госзаказом, но его фактически разрушили», — заявил Азаров.

Азаров уверен, что именно по американской указке украинские власти не побоялись пойти на конфликт с Китаем, который, к слову, помимо того, что является крупнейшим торговым партнером страны, еще и оказал существенную помощь Украине во время пандемии. По мнению украинского политика, такое недальновидное поведение Киева только укрепляет сотрудничество между Китаем и Россией, которая после истории с «Мотор Сич» выглядит гораздо привлекательней для инвесторов из Поднебесной.

Если оценивать экономическое положение Украины объективно, то ни о каком запуске производства вертолетов или строительстве шестнадцати аэропортов речи идти не может, уверен бывший премьер-министр страны. Он рассказал, что с 2002-го по 2011-й удалось построить всего три аэропорта на базе уже существующих. И что бы ни обещали нынешние власти — это лишь слова. Ведь никто не говорит, где взять деньги на все эти обещания, подметил Азаров.