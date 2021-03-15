Актриса Дарья Мельникова пожаловалась на «заштопанное сердечко»

Москва, 15 марта. Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова опубликовала загадочный пост в честь наступления весны и рассказала о «заштопанном сердечке».

На своей странице в Instagram актриса немного порассуждала об удивительной жизни и пожаловалась, что иногда все уходит из-под контроля. Спустя какое-то время, по словам артистки, приходит осознание, что эта ситуация была нам необходима.

«Чтобы научиться чему-то, чтобы почувствовать себя живым, остановиться, оглядеться, сделать передышку, осознать что-то, подняться и идти дальше.... со шрамами, новыми морщинами, заштопанным сердечком», — написала Мельникова.

По мнению актрисы, если ты утром открываешь глаза, значит, ты еще нужен здесь, а тебе нужен этот мир. Весна, как и перемены в жизни, всегда приходит постепенно, напомнила звезда «Папиных дочек». При этом весна неизбежно наступит, а за ней обязательно придет лето, продолжила аналогию Мельникова.

«Привет, весна, спасибо, что ты неизбежна», — подытожила актриса.

Дарья Мельникова недавно предстала перед поклонниками в полупрозрачном платье на необычном видео. Фанаты назвали наряд артистки смелым и завораживающим.