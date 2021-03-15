Уральцев разыскивают за катание детей в корыте снегохода

Екатеринбург, 15 марта. Правоохранители разыскивают водителей, которые катали детей в корыте снегохода, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошел в Косулино. Неизвестные люди за рулем снегохода катали школьников в корыте, что является грубым нарушением техники безопасности. Очевидцы сообщили об этом в дежурную часть, сотрудники ДПС прибыли по указанному адресу, но не успели задержать участников опасных забав.

По данному инциденту проводится проверка. Водителям грозит штраф, а родителей детей, подвергавших их жизни риску, привлекут к административной ответственности. Также штрафные санкции предусмотрены за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В Подмосковье полицейский спас водителя снегохода, провалившегося под лед. Он помог пострадавшему выбраться на берег и доставил его в безопасное место, сообщало РИАМО.