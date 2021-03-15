Александр Ржаненков рассказал о социальном обслуживании петербуржцев

Благодаря системе здравоохранения в Санкт-Петербурге растет количество долгожителей, рассказал председатель Комитета по социальной политике Санкт‑Петербурга Александр Ржаненков на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Отдельное внимание гость уделил тому, с какими вызовами пришлось с толкнуться в период распространения коронавирусной инфекции.

«Россия прошла путь пандемии с наименьшими потерями, чем за рубежом. Были приняты меры, дополнительного финансирования, предоставлены средства защиты, персонал подготовился. Мы научились работать в таких условиях. Сотрудникам установлены допвыплаты за работу в красных зонах, и сегодня это выполняется», — сообщил собеседник.

Как рассказал Александр Ржаненков, бюджет комитета по социальной политике увеличен и составляет более 70 млрд рублей. В Санкт-Петербурге существует развитая инфраструктура для помощи инвалидам и пенсионерам.

«В городе есть одинокие люди, которые сами себя обслуживают, но не могут решить другие вопросы. У нас продолжительность жизни растет благодаря системе здравоохранения. Увеличивается количество долгожителей в городе. Активно работают общественные организации, и мы остаемся пионерами соцобслуживания. Даем людям возможность полноценно жить. В стационарах более 10 000 таких людей. На дому обслуживаются около 300 000 человек. Людям трудно менять привычные условия, поэтому многие при необходимости вызывают к себе соцработников», — сказал председатель Комитета по социальной политике.

Александр Ржаненков особо отметил бесценный вклад добровольцев в деле оказания помощи тем, кто в ней так нуждается.

«В каждом районе есть центры соцобслуживания. Благодаря активной позиции властей развивается добровольческое и волонтерское движение. На фоне пандемии волонтеры были особо востребованы. Более 80 000 добровольцев оказывали и продолжают оказывать помощь. В СПб есть отлаженная система таких заявок», — отметил собеседник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что депутат Государственной думы, председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов рассказал о развитии в стране сферы домов престарелых.