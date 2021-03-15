Переходное правительство Ливии принесло присягу в Тобруке

Недавно сформированный кабинет министров Ливии во главе с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой принес конституционную присягу на заседании Палаты представителей.

Как проходила церемония, а также кто из политиков и зарубежных дипломатов прибыл в восточный ливийский город для участия в ней, рассказали корреспонденты Федерального агентства новостей, присутствовавшие на мероприятии.

Из Бенгази в Тобрук

Изначально принятие присяги премьер-министра и членов переходного правительства планировалось провести во втором по численности населения ливийском городе — Бенгази. Однако по материально-техническим причинам заседание перенесли в Тобрук, во временную штаб-квартиру парламента.

С самого утра 15 марта 2021 года в аэропорт начали прибывать депутаты и новые главы ведомств. На одном из пяти самолетов прилетел и премьер Абд аль-Хамид Дабиба. Из воздушной гавани политик сразу же направился на собрание.

Делегация ООН и зарубежные дипломаты

Помимо депутатов и членов нового Правительства национального единства, в Тобрук прибыла делегация Миссии ООН по поддержке в Ливии, а также более десяти иностранных дипломатов из США, Италии, Франции и еще нескольких государств Европейского союза.

Посол Франции в Ливии Беатрис ле Фрапе дю Елен встретилась с председателем Палаты представителей Агилой Салехом. Также она поздравила Халида Тиджани с назначением на должность министра внутренних дел, который в свою очередь пообещал объединить силовые структуры всех регионов для более эффективной работы МВД и обеспечения безопасности граждан.

Дипломатический представитель Германии в Ливии Оливер Овца отметил, что «сегодня все взгляды устремлены на Тобрук».

Церемония

Мероприятие началось примерно в 14:00 по местному времени. Министры по очереди зачитали текст присяги, пообещав выполнять свои обязанности со всей честностью и искренностью, а также отстаивать независимость и территориальную целостность Ливии.

В отличие от трехдневных переговоров в Сирте процедура присяги прошла быстро. Перед новым правительством стоит широкий спектр задач, в том числе гуманитарного и социального характера. Озвучивалась проблема объединения государственных институтов и опасность коронавируса.

По окончании собрания пресс-секретарь Палаты представителей Абдалла Блейхек вышел к прессе, чтобы ответить на вопросы журналистов.

«Слава Богу, сегодня у нас одно правительство — Правительство национального единства. Разделение страны и институтов прекратится, и, таким образом, у нас будет единый общий бюджет», — заявил он.

Корреспонденты ФАН задали вопрос пресс-секретарю ливийского парламента относительно планов нового кабинета министров.

«У Правительства национального единства много задач, начиная с объединения государственных институтов. Я думаю, что работа кабмина началась с получения штаб-квартиры и всего, что связано с исполнительной стороной от двух правительств страны», — ответил Блейхек.

Представитель ливийского парламента добавил, что, кроме подготовки к выборам и объединения страны, правительство займется проблемами восстановления системы здравоохранения и энергоснабжения.