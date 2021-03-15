Первый канал покажет матч отбора к ЧМ-2022 между Россией и Словенией

Сочи, 15 марта. Матч отборочного цикла к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными России и Словении будет транслироваться в прямом эфире Первого канала.

Первый домашний матч сборной России по футболу, в котором подопечные Станислава Черчесова примут команду Словении на стадионе «Фишт», будет показан Первым каналом. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в дирекции общественных связей канала.

Матч на сочинском стадионе пройдет 27 марта и начнется в 17 часов по московскому времени. По решению УЕФА, заполняемость трибун на игре не может превышать отметку в 30% от общей вместимости арены. Матч со словенцами станет для команды Станислава Черчесова вторым в отборе к ЧМ-2020. До этого россияне сыграют со сборной Мальты.