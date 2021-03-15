МРК «Советск» и «Мытищи» успешно отразили атаку условного противника в ходе учений

Москва, 15 марта. Малые ракетные корабли Балтийского флота России «Советск» и «Мытищи» провели плановые боевые маневры.

Отмечается, что в ходе учений корабли успешно отбили воздушную атаку условного противника. Маневры проходили в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

Экипажи кораблей вели огонь по воздушным мишеням из корабельных комплексов АК-176МА и АК-630М. Подчеркивается, что цели находились на различных высотах и направлениях.

Экипажи также отработали уничтожение плавающих мин при помощи 30-мм артиллерийских комплексов. Помимо этого, корабли нанесли удар крылатыми ракетами по целям как в море, так и на берегу.

Ранее стало известно, что флагман российского Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел на учения в море, а корвет «Стойкий» и танкер «Кола» Балтийского флота завершили деловой заход в оманский порт Салала, пишет RT.