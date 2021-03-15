Михалков открыл показ собственного фильма «Сибирский цирюльник»

Москва, 15 марта. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков представил в «Москино Космос» собственный фильм 1998 года — «Сибирский цирюльник». Его показывали с пленки 35 мм.

Когда «Сибирского цирюльника» впервые показывали в СССР, в стране было всего 36 кинотеатров. Прокат картины оказался длительным: купить билет на драму Михалкова можно было на протяжении четырех лет. Это связано с большим успехом «Сибирского цирюльника» в конце восьмидесятых.

Михалков считает, что его фильм сыграл значимую роль в подъеме отечественного кинематографа. Свою картину он называет «вневременной». По словам режиссера, «Сибирский цирюльник» — драма не о проблемах современности, а о сущности человека, о природе общества.

«Если сегодня эта картина подействует на тех людей, которые намного младше, чем этот фильм, так, как она действовала на тех зрителей, которые смотрели ее 23 года назад, для нас это будет огромным счастьем», — цитирует Михалкова газета «Культура».

Ранее Ксения Собчак попыталась обвинить создателя «Сибирского цирюльника» в трате государственных денег на свои проекты. Никита Михалков в авторской программе ответил подробно, что он брал, куда ушли деньги и сколько их вообще было.