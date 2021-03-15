Челябинская аспирантка обнаружила ранее неизвестную форму углерода в метеорите

Челябинск, 15 марта. Фрагменты челябинского метеорита содержат в себе форму углерода, неизвестную науке. Открытие было совершено аспиранткой Челябинского государственного университета.

Челябинский метеорит упал на поверхность Земли 15 февраля 2013 года. Наиболее крупные его фрагменты были подняты со дна озера Чебаркуль. С момента его обнаружения ученые изучали его строение и состав, и даже спустя восемь лет метеорит не перестает удивлять их.

Как сообщает пресс-служба Челябинского государственного университета, аспирантка физического факультета Галина Савостеенко обнаружила неизвестную науке форму углерода. Открытие было совершено в ходе изучения метеоритной пыли посредством оптического микроскопа. Исследование проводилось в рамках подготовки диссертации совместно с ректором вуза, доктором физико-математических наук Сергеем Таскаевым.

«Проведя более точный анализ с помощью методов электронной микроскопии, мы с удивлением обнаружили, что кристаллы с осью симметрии шестого порядка состоят из чистого углерода. В природе кристаллы углерода (алмазы) обладают кубической симметрией и не могут иметь такой формы», — говорится в сообщении вуза.

В ходе исследования была сделана еще одна необычная находка — минеральные нити. Ранее считалось, что они могут образовываться лишь в результате извержения вулканов. Ученые предполагают, что их открытие поможет пересмотреть природу происхождения этого образования.

Ранее сообщалось, что в небе над Якутией пролетел необычный огненный болид. Специалист по челябинскому метеориту Виктор Гроховский предположил, что это может быть космический мусор, выброшенный с МКС.