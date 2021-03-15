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Новый штамм коронавируса могли выявить на Украине

Новый штамм коронавируса могли выявить на Украине

Киев, 15 марта. Ученые сообщили, что, предположительно, обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. По его словам, новый штамм, информацию о котором уже передали в ВОЗ, нашли в Ивано-Франковской области Украины две недели назад. Его назвали «комбовирусом», так как он имеет признаки «британского» штамма и обладает особенностями, прежде не зафиксированными в ВОЗ.

Двумя днями ранее власти Филиппин сообщили об обнаружении на территории страны нового штамма SARS-CoV-2. Минздрав также оповестил о регистрации первого случая заражения бразильской мутацией коронавируса.

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