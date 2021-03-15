Новый штамм коронавируса могли выявить на Украине

Киев, 15 марта. Ученые сообщили, что, предположительно, обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. По его словам, новый штамм, информацию о котором уже передали в ВОЗ, нашли в Ивано-Франковской области Украины две недели назад. Его назвали «комбовирусом», так как он имеет признаки «британского» штамма и обладает особенностями, прежде не зафиксированными в ВОЗ.

Двумя днями ранее власти Филиппин сообщили об обнаружении на территории страны нового штамма SARS-CoV-2. Минздрав также оповестил о регистрации первого случая заражения бразильской мутацией коронавируса.