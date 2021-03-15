Доктор Комаровский рассказал, как ускорить процесс реабилитации после COVID-19

Москва, 15 марта. Врач и телеведущий Евгений Комаровский составил рекомендации для переболевших коронавирусной инфекцией, как ускорить процесс восстановления после болезни.

По словам доктора, справиться с постковидным синдромом и помочь восстановиться организму с помощью таблеток не получится. В связи с этим процесс реабилитации может оказаться длительным и занять месяцы или даже годы.

Однако ускорить его все-таки можно. Комаровский отметил, что восстановление зависит от дозированных физических нагрузок и прогулок на свежем воздухе. При этом важно перестать нагнетать обстановку и перестать негативно мыслить.

Медик также призвал телевидение показывать больше позитивных сюжетов вместо роликов, герои которых «кричат, дерутся, бьют друг другу морду». Комаровский предложил хотя бы дозированно давать людям возможность получать положительные эмоции.

Доктор Комаровский ранее рассказал, как после COVID-19 можно справиться с навязчивым кашлем. Для этого специалист рекомендовал правильно питаться, больше проводить времени на свежем воздухе и уделять время спорту.