Поклонники вычислили возможную победительницу «Холостяка» благодаря Моргенштерну

Мале, 15 марта. Внимательные поклонники вычислили, кто из участниц нового сезона «Холостяка» с рэпером Тимати может в итоге завоевать сердце основателя лейбла Black Star.

Шоу «Холостяк» снимали в Дубае, а трансляция проекта началась на канале ТНТ 14 марта. Судя по Instagram, одна из претенденток на сердце Тимати, модель и блогер Мария Вебер сейчас отдыхает на Мальдивах.

Однако выяснилось, что «мистер Black Star» тоже находится на райских островах. Эту информацию раскрыл пользователям Сети рэпер Моргенштерн, отдыхающий на Мальдивах со своей девушкой. Он снял в Instagram Stories экран, на котором транслируют шоу «Холостяк», а затем перевел камеру на Тимати, сидящего рядом.

«Это лучший день в моей жизни! Это ты? Это ты?!» — в шутку восторженно закричал Моргенштерн.

Поклонники обратили внимание, что Мария Вебер снимала для своей соцсети такой же экран, на котором показывали «Холостяка». Из этого пользователи Сети сделали вывод, что модель победила на шоу, а Тимати после съемок отправился с новой избранницей на Мальдивы.

Одна из участниц «Холостяка» Александра Маслакова озадачила Тимати странным поведением. Рэпер назвал девушку очень наглой и даже не смог запомнить ее имя.