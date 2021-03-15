Замминистры ЖКХ Башкирии пытались скрыть свои доходы от государства

Уфа, 15 марта. Прокуратура Башкирии нашла нарушения в отчетах о доходах двух заместителей министра ЖКХ региона и начальника отдела экономики.

По данным ведомства, один заместитель не задекларировал доход, полученный в коммерческой организации и муниципальном учреждении на сумму 820 тысяч рублей. Его коллега не стал сообщать данные всех своих банковских счетов, а начальник отдела экономики не предоставила информацию о доходах супруга за 2019 год и утаила 193 тысячи рублей.

Всего к дисциплинарной ответственности привлекли восемь чиновников, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Ранее председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал ФАН о необходимости вести контроль не только доходов, но и расходов чиновников. Он заявил, что эффективным методом пресечения и профилактики коррупции является публичная аргументация пользования транспортными средствами, квартирами и домами.