Москва, 15 марта. Руководитель института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова оценила рассуждения экспертов о возможном крахе доллара.

Сегодня существует ряд экономистов, которые из предсказаний обвала национальной валюты Соединенных Штатов Америки «сделали себе профессию». Об этом аналитик заявила в беседе с корреспондентом РИА Новости.

«Не столько доллар падает, сколько рубль крепчает», — отметила она.

Если произойдет падение стоимости доллара к рублю, например, с 73 до 71, то это не будет «обвалом» — такие колебания нормальны для рынка. Валюта выдерживает давление, несмотря на растущий госдолг США. Эксперт выразила надежду, что Россия, сократив авуары в долларах, продолжит торговать в своей валюте. Позиции рубля, в свою очередь, должны поддерживаться действиями, направленными на укрепление отечественной экономики.

Финансовые аналитики рассказали Федеральному агентству новостей, что можно ждать от рубля и доллара в ближайшем месяце. Курс американской валюты может упасть ниже отметки в 72,6 рубля, есть на нефтяном рынке сохранится текущая ценовая тенденция.