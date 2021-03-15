Четыре корабля НАТО вошли в воды Грузии для проведения совместных учений

Тбилиси, 15 марта. Постоянная военно-морская группировка кораблей НАТО вошла в территориальные воды Грузии.

В сообщении МВД страны отмечается, что в составе группы четыре корабля Альянса. В территориальных водах Грузии их встретила береговая охрана пограничной полиции, передает RT.

«В состав подразделения входят: флагманский корабль Cristobal Colon (Испания), Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария). Отряд возглавляет контр-адмирал Мануэль Агирре Альдерегия», — заявили в МВД.

По имеющейся информации, целью визита является повышение оперативной совместимости между ВМС Грузии и силами Альянса. По мнению грузинского военного ведомства, регулярные визиты кораблей НАТО свидетельствуют о плодотворном сотрудничестве сторон в сфере укрепления безопасности. Уточняется, что корабли НАТО пробудут в водах Грузии до 18 марта.

Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Dwight Eisenhower прибыла в Средиземное море для совместных учений с Грецией и Италией.