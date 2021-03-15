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Рысь с котятами впечатлили пермяков своей прогулкой по зимнему лесу

Рысь с котятами впечатлили пермяков своей прогулкой по зимнему лесу

Пермь, 15 марта. Семейство рысей покинуло лес и перебежало дорогу в Прикамье. Вылазка пушистых хищников попала на видео.

Люди, наблюдавшие за прогулкой рысей в районе трассы, поделились снятым роликом в социальных сетях. На опубликованных ими кадрах видно, как мать большого семейства ведет четверых котят по направлению к проезжей части. Оказавшись перед дорогой, взрослая хищница еще раз убедилась в безопасности маневра и только после этого повела потомство в лес на противоположной стороне.

В Новосибирске сотрудники местного зоопарка опубликовали фотографии пары цепкохвостых дикобразов, сообщал портал A42.ru. На снимках животные вскарабкались на стволы деревьев, чтобы наблюдать оттуда за всеми с высоты.

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