Британский паспорт Кара-Мурзы «закопает» нежелательные НКО Ходорковского

Попытки Михаила Ходорковского «откреститься» от причастности OpenRussia (признана нежелательной) к организации форума «Муниципальная Россия» может разрушить ключевой функционер его структур Владимир Кара-Мурза — младший. «Британская корона» и двойное гражданство Кара-Мурзы станут самой настоящей «лопатой», с помощью которой он сам выкапывает себе яму для его нежелательных структур.

Все обстоятельства и «совпадения» касаемо прошедшего форума муниципальных депутатов могут оказаться достаточными для включения Кара-Мурзы-младшего в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и возбуждения в отношении всех участников форума «Муниципальная Россия» уголовных дел по ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной»), так как фактически, он был организован НКО «Открытый Петербург» (признана иноагентом), и при прямой поддержке OpenRussia (признана нежелательной) Михаила Ходорковского.

В минувшую субботу в гостинице «Измайлово» были задержаны все участники форума, организаторами которого выступил проект «Объединенные демократы» совместно с исполнительным директором движения «Открытая Россия» (правоохранительные органы считают его структурным подразделением OpenRussia) Андреем Пивоваровым, а также главой его московского отделения и координатором образовательных программ Татьяной Усмановой. Несмотря на это, российское либерально-оппозиционное сообщество пытается убедить общественность в том, что к проведению мероприятия не имеют отношения ни OpenRussia, ни Ходорковский.

Лояльные средства массовой информации публикуют материалы, авторы которых называют случившееся важнейшим событием в истории российской оппозиции. Так, подконтрольное Ходорковскому «МБХ-медиа» разместило на своем сайте статью журналиста Тимура Олевского, утверждающего, что форум «Муниципальная Россия» сравнивают с разгоном Учредительного собрания в 1918 году.

«О форуме муниципальных депутатов, организованном «Объединенными демократами» в гостинице «Измайлово», уже говорят как о ключевом событии в истории российской оппозиции. Действительно, мероприятие, которое должно было пройти не слишком заметно и заинтересовать разве что его участников, силами полиции превратилось в событие дня, если не текущего года», – пишет Олевский.

А «Правозащита Открытки» даже создала специальную форму для оказания юридической помощи задержанным на съезде «независимым депутатам», которые «подверглись преследованию». Администраторы телеграм-канала проекта напоминают, что в общей сложности было задержано 194 человека, а также называют мероприятие «просветительским».

Пресс-секретарь Михаила Ходорковского Максим Дбар, в свою очередь, заявил о необоснованности задержания участников муниципального форума. По его словам, в озвученных обвинениях не стоит искать логики, так как «сама история с нежелательностью не имеет ни законных, ни правовых оснований».

«Тех организаций, которые прокуратура признала нежелательными, просто не существует. «Открытая Россия» всегда была сугубо российской организацией, поэтому просто не может быть нежелательной», — подчеркнул представитель пресс-службы бизнесмена.

Сам Ходорковский заявил о неконституционности действий правоохранительных органов, а инцидент назвал проявлением «диктатуры». Пытаясь убедить свою аудиторию в том, что OpenRussia не имеет отношения к проведению форума, олигарх написал на своей странице в Twitter, что власти якобы так и не нашли «британскую нежелательную организацию» и сами помогли «Открытке» с рекламой.

Есть данные, подтверждающие причастность нежелательной OpenRussia Ходорковского к проведению съезда мундепов. Как выяснил главный редактор издания PolitRussia, политолог Руслан Осташко, официальный сайт «Объединенных демократов», которые, по утверждениям представителей либеральной оппозиции, якобы являются организаторами форума, зарегистрирован в Киеве британской Human Rights Project Managment, носившей до ноября 2017 года название Otkrytaya Rossia (признана нежелательной). Об этом журналист написал в своем телеграм-канале. По его мнению, данная информация, которую сейчас активно стараются «зачистить» в Сети, доказывает, что мероприятие было организовано британской структурой Ходорковского.

Кроме того, согласно реквизитам, опубликованным на сайте, «Объединенные демократы» являются проектом межрегиональной общественной организации «Открытый Петербург», включенной в декабре 2020 года в список иностранных агентов.

Осташко также обратил внимание на интересный факт, связанный с Владимиром Кара-Мурзой-младшим, который оказался в числе задержанных. Комментируя произошедшие события, оппозиционер вспомнил «печально известную» 70-ю статью Уголовного кодекса РСФСР об антисоветской агитации и пропаганде, которая запрещала оппозиционную деятельность. По его мнению, именно такие нормы сегодня возвращаются в российскую административную и уголовную правоприменительные практики, а OpenRussia и вовсе является «мифической» организацией.

«То есть нежелательна здесь в данном случае не какая-то мифическая иностранная организация, которая вообще не имела ни малейшего отношения к проведению этого форума, о которой большинство участников форума из числа муниципальных депутатов из регионов впервые услышали, когда им дали протоколы о возбуждении административного производства, где было написано, что какая-то организация Open Russia Civic Movement», – утверждает Кара-Мурза.

При этом законность деятельности оппозиционера вызывает много вопросов, так как он является вице-президентом «Фонда Свободная Россия», заместителем председателя общественного сетевого движения OpenRussia (Великобритания) и старшим политическим консультантом «Института современной России» (США). Все эти организации признаны в России нежелательными.

Как пишет Руслан Осташко, Кара-Мурза однажды сказал, что российский политик должен жить в России, но это заявление не сочетается с его британским паспортом. Политолог напомнил, что из-за двойного гражданства оппозиционера еще в 2013 году снимали с выборов. Теперь, отмечает главред PolitRussia, он «не баллотируется сам, а баллотирует других» с помощью денег Ходорковского и британских спецслужб.

Кара-Мурза был одним из инициаторов введения санкций США против России (так называемый «Акт Магнитского») и поддерживал дружеские отношения с покойным американским сенатором Джоном Маккейном, который придерживался жесткой антироссийской позиции.

В мае 2019 года через организацию «Фонд Свободная Россия» оппозиционер презентовал доклад «Сценарии России-2030», в котором были обозначены основные векторы развития страны, а также, исходя из них, составлены конкретные рекомендации для правительства США. В докладе были рассмотрены обстоятельства, которые могли бы способствовать осуществлению государственного переворота в России путем санкционного давления на экономику и усиления социальной напряженности.

Кара-Мурза имеет отношение сразу к трем организациям, которые признаны нежелательными на территории России и, являясь гражданином Великобритании, пытается влиять на политические процессы в стране при финансовой поддержке Ходорковского.