Ольга Куриленко пожаловалась на ситуацию с детдомами на Украине

Киев, 15 марта. Украинская актриса Ольга Куриленко рассказала о трудной ситуации с детдомами на Украине и пожаловалась, что родители иногда вынуждены отдавать детей в приюты.

Артистка посвятила сложному вопросу пост на своей странице в Instagram. Куриленко опубликовала архивную черно-белую фотографию с матерью, которая вырастила ее одна. По словам актрисы, многие украинские матери-одиночки живут на тревожном уровне бедности, поэтому ей повезло.

«К сожалению, так много менее удачливых родителей-одиночек вынуждены отдавать своих детей в приюты. Запертые в одиночестве, дети могут столкнуться с пытками, сексуальным насилием и торговлей людьми», — пожаловалась встревоженная артистка.

Куриленко обратилась к Еврокомиссии с вопросом, почему она позволяет Украине отказаться от закрытия 700 государственных детдомов. По мнению актрисы, украинские власти должны вместо приютов вкладываться в новые социальные службы, позволяющие семьям не разлучаться.

Прошлой осенью Ольга Куриленко показала подписчикам фото с новорожденным сыном. Трогательным снимком она поздравила мальчика с пятилетием. Актриса отметила, что с каждым днем любит ребенка все больше и больше.