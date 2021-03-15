Потеря обоняния оказалась «хорошим» симптомом коронавируса

Мадрид, 15 марта. Отсутствие вкуса и запаха при коронавирусе можно считать «хорошим» симптомом, выяснили ученые из Мадридского университета Комплутенсе и клинической больницы Сан-Карлоса.

Участниками эксперимента стали 5868 человек, зараженных COVID-19. При возникновении аносмии увеличиваются шансы на то, что пациент легче и быстрее справится с инфекцией, выяснили ученые. По их мнению, этот симптом можно считать признаком сильного иммунного ответа. Кроме того, снижается вероятность развития цитокинового шторма. Такая реакция организма может привести к летальному исходу.

Результаты работы испанских ученых помогут произвести правильную первоначальную оценку состояния пациента. Врачам также проще будет определить закономерности возникновения и развития опасных последствий COVID-19, заявил профессор Хесус Порта-Этессам.

Коронавирус также может запускать процесс преждевременного старения, считают в российском Минздраве. Многие ученые называют COVID-19 болезнью старения организма.