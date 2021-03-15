Путин присвоил государственные награды Чернобровиной, Дитриху и Керимову

Москва, 15 марта. Экс-министр транспорта Евгений Дитрих, бизнесмен Сулейман Керимов и телеведущая Анастасия Чернобровина удостоились государственных наград. Их присвоил президент РФ Владимир Путин.

Бывший глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих получил орден Александра Невского. Вдобавок к этому Путин наградил предпринимателя Сулеймана Керимова орденом Дружбы, а Анастасию Чернобровину — орденом Почета.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, которые внесли вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Как сообщалось ранее, медиков наградят орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.