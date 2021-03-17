Какие отношения складываются у России с «Хезболлой»

Пятнадцатого марта 2021 года в Москву прибыла официальная делегация ливанской «Хезболлы». Шиитское движение — не только заметный политический игрок в ближневосточном регионе. Это еще и мощная вооруженное формирование, фактически дублирующая институты государства.

Приглашение посетить Москву ливанская организация получила еще в феврале этого года. Тогда же была согласована обширная программа встреч.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, что собой представляет движение «Хезболла» и какие отношения у нее складываются с Россией.

Встреча в Москве

Делегация «Хезболлы» прибыла в Москву во главе с лидером парламентской фракции Мухаммадом Раадом. В первую очередь они встретились с главой МИД России Сергеем Лавровым.

14March—Muhammad Raed, a member of the Resistance Bloc, in the Lebanese parliament affiliated with #Hezbollah terrorist org, headed a delegation to the #Russian capital to discuss ????????Lebanon & ????????Syria • This is not the first visit of senior members of Hezbollah to Kremlin. pic.twitter.com/Mt5QZAYehq — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) March 15, 2021

«Встреча была дружественной и искренней. Мы обсудили ситуацию в Ливане и в регионе, пути ее стабилизации и консолидации того, что было достигнуто в ходе войны с террором в Сирии и в Ливане», — заявил представитель «Хезболлы» по окончанию встречи с российским министром.

Details of the visit of the Hezbollah delegation to Moscow.



The leader of the "Loyalty to the Resistance" faction, Mohamed Raad, said:

???? Hezbollah and Russia have common interests, a close vision of the situation in the region and are convinced of the need for its stability. pic.twitter.com/X3JwEdP53s — spriters (@neccamc1) March 15, 2021

Делегация пробыла в Москве три дня и помимо общения с главой МИД РФ в программу визита вошли встреча с депутатами Государственной думы, Советом национальной безопасности и журналистами.

Что такое «Хезболла»

«Хезболла» — это шиитское исламистское движение радикального толка. Название буквально переводится с арабского как «Партия Аллаха» (коранический термин, антипод «партии сатаны», то есть врагов ислама). Во многих странах мира, а также Европарламентом она признана террористической.

Действующая в Ливане организация мусульман-шиитов «Хезболла» зародилась в начале 1980-х как кружок по изучению опыта иранской революции. Идеология движения — это смесь исламского фундаментализма с социалистическими идеями.

В нынешнем своем виде «Хезболла» сформировалась в 1982 году во время израильского вторжения в Ливан, представляя собой объединение радикальных шиитских групп и организаций, разделяющих идеи лидера Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни, его непримиримость к Израилю и установку на вооруженную борьбу до полного освобождения Палестины.

Лидеры «Хезболлы» провозгласили джихад (священная война) против сионизма и империализма. Главной же целью было объявлено изгнание израильских сил из Ливана, а перспективными задачами значились уничтожение Израиля, установление исламского контроля над Иерусалимом, а также создание в Ливане исламского государства1 по образцу Ирана. Эти цели и сейчас находят отражение в заявлениях нынешнего лидера организации является Хасана Насраллы.

Отношения «Хезболлы» с Россией

Ливанское движение «Хезболла» признается террористической во многих странах Запада, включая США. Однако в России организация таковой не считается. Более того, Москва считает ее законной общественно-политической силой, имеющей серьезное влияние в обществе и представителей в парламенте Ливана.

До недавнего времени взаимодействия между российским правительством и ливанским движением почти не наблюдалось. Активно отношения начали развивать с 2015 года, с начала участия ВКС РФ в борьбе с терроризмом в Сирии. Тогда ливанская организация вступила с заявлениями о необходимости тесного взаимодействия против общей угрозы.



Выражающая поддержку законному сирийскому президенту Башару Асаду «Хезболла» была встречена Москвой в качестве нового союзника.

«Последние десять лет позиция России стала совпадать с нашей. Россия начала отдаляться от оси США-Запад-Израиль. В частности, у России и «Хезболлы» общий взгляд на сирийский конфликт и на недопустимость свержения лидера этой страны Башара Асада», — заявил один из лидеров шиитской организации шейха Наим Кассем

По мнению шейха, Россия и «Хезболла» могли бы выступать единым фронтом на международной арене, а также сотрудничать в сфере экономики и поставок вооружения.

При этом представители ливанской организации считают, что развитие российско-израильские отношения не вредят союзу России и «Хезболлы». Они понимают, что РФ преследует свои интересы во внешней политике и поэтому готова сотрудничать с разными странами.

Ливанская организация воспринимает Россию как партнера, а не члена оси сопротивления (имеется в виду шиитский союз, нацеленный против США, Израиля, а также радикальных исламистов и включающий в себя Иран, Ливан и хуситов в Йемене) и считает, что Москва вправе сотрудничать с кем угодно.

Улучшение отношений с «Хезболлой» поможет выйти на новый уровень во взаимодействии с правительством Ливана. А это значит, что у России может появиться еще один союзник на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.