Спецпосланник ООН огласил новый переговорный формат по Сирии

Нью-Йорк, 15 марта. Новый переговорный формат по Сирии должен включать Россию, США, Иран и Турцию, рассказал спецпосланник ООН Гейр Педерсен.

Он также обратил внимание на необходимость участия в обсуждении Евросоюза и арабских стран. В переговоры необходимо вовлекать государства, имеющие вес в сирийской проблематике, подчеркнул спецпосланник ООН.

Ранее Педерсен предложил придерживаться тактики «тихой» дипломатии в сирийском вопросе. Он также указал на необходимость разработать новые средства для международной дискуссии.