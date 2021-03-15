Аналитик Сбербанка заявил о возможном повышении ключевой ставки ЦБ РФ

Москва, 15 марта. Повышение ключевой ставки может произойти в пятницу во время заседания Центрального банка РФ. Такое предположение высказал глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

Вероятность, по мнению аналитика, является достаточно высокой.

«Мы видим достаточно высокую вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ в марте (на 25 б. п.) и в течение второго квартала», — цитирует эксперта ТАСС.

Это означает, что ставка способна увеличиться с 4,25 до 4,5%. В последний раз она повышалась регулятором в конце 2018 года. Такому решению ЦБ способствует рост рыночных ставок в развитых государствах, считают в Сбербанке. Также тенденция может отмечаться на фоне усиления инфляционных рисков.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, где в России могут продлить программу льготной ипотеки. Речь идет о 24 регионах, где такое решение не приведет к негативным последствиям.