Москва, 15 марта. Ведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин рассказал, как Запад избавляется от неудобной правды о событиях в Донбассе.

Во время очередного выпуска телеведущий напомнил о жесткой цензуре Запада, направленной на устранение дискредитирующей информации из СМИ и соцсетей. В качестве примера он привел историю знакомых из Крыма, сын которых работает айтишником в голландской компании.

Как отметил Норкин, специфика деятельности молодого человека запрещает ему посещать родной полуостров. Если работодатель зафиксирует его нахождение на полуострове, то айтишнику может грозить увольнение, уточнил ведущий. Поэтому сын знакомых давно не приезжал к родителям, а его представления о происходящем в Крыму и Донбассе сильно исказились.

«Родители рассказали ему о происходящем. Это было буквально через полгода после бомбардировки Луганска. Мы-то здесь в России все видели эту картинку, показывали, как летит самолет и начинает бомбить. А он этого не видел и даже не знал! Нам говорят, что нельзя ничего чистить в интернете – а там чистят просто прекрасно», — рассказал Норкин.

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