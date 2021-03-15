В Германии рассказали, когда Европа примет «Спутник V» c распростертыми объятьями

Москва, 15 марта. Европейские власти неожиданно решили задуматься о необходимости диалога с Москвой. Тема предстоящего диалога — поставки российской вакцины от COVID-19. Прогноз поступления российской вакцины в ЕС, озвучил немецкий политолог Александр Рар, сообщает «ПолитПазл» в переводе материала агентства Reuters.

По данным Reuters, запуск переговоров начнется в момент, когда российская сторона получит запрос от четырех государств ЕС. Сегодня «Спутник V» уже закупается в Словакии и Венгрии. Не так давно и Чехия выразила свой интерес к препарату, а Италия и вовсе планирует рассмотреть производство вакцины на своей территории.

Как сообщил Александр Рар в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН», страны Евросоюза хорошо относятся к российскому препарату. Такое положение вещей дает право полагать, что вакцина попадет в Европу в самом ближайшем будущем.

«После этого многие страны, включая Германию, смогут начать производство этой вакцины на своей территории. Я не вижу никаких преград для этого. Объективно нужно сказать, да, против «Спутника» выступали некоторые антироссийские силы, но сейчас Европе нужна вакцина, и китайская, и российская, потому что есть катастрофическая нехватка европейской», – подчеркнул Рар.

Эксперт не исключил, что Вашингтон попытается помешать происходящему и использует для этого своих сателлитов в Польше, Прибалтике и на Украине. Возможно, что эти страны откажутся от «Спутника V», но только по политическим и русофобским причинам.

Ранее стало известно о том, что уже в июне российская вакцина сможет попасть в Швецию. Об этом сообщил газете Aftonbladet координатор по вакцинации Швеции Ричард Бергстрем.