Сергей Миронов назвал три столпа партии «Справедливая Россия — За правду»

Партия «Справедливая Россия» официально появилась в 2006 году в результате слияния нескольких партий — это были «Родина», «Партия пенсионеров», «Партия жизни» и Социалистическая единая партия. На думских выборах 2 декабря 2007 года партия получила поддержку более 5 млн россиян, что позволило провести в Государственную думу 38 депутатов.

Спустя 14 лет председатель партии Сергей Миронов объявил о новом объединении, но уже с партиями «Патриоты России» и «За правду». Он останется лидером новой партии «Справедливая Россия — За правду», сопредседателями будут Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

В эксклюзивном интервью ФАН Сергей Миронов рассказал о трех столпах идеологии новой политической силы, а также о том, как он планирует получить второе место на выборах в Госдуму.

— Сергей Михайлович, политическая программа партии «Справедливая Россия — За правду» социалистическая. Назовите три столпа вашей идеологии.

— Первый — это справедливость, прежде всего социальная. Чувство социальной справедливости присуще нашему народу как ни одной нации в мире. Неотъемлемая часть этой справедливости заключается в социальных гарантиях государства всем категориям граждан. Не менее важное значение имеет и социальная ответственность граждан перед обществом, когда, например, богатые делятся доходами с бедными. В этом случае общество сможет чувствовать себя единым целым. И это не какая-то утопия, а вполне реальная экономическая модель, которая работает во многих развитых странах. Например, в виде прогрессивной шкалы налогообложения.

Второй столп нашей идеологии — патриотизм. Быть патриотом России сегодня — это не только бескорыстно любить свою страну и уважать ее историческое прошлое. Это значит твердо защищать национально-государственные интересы, законные права каждого гражданина и всего российского народа.

И третий столп — правда. Это уникальное русское понятие, в котором наш народ испокон веков объединяет два понятия: правду-истину и правду-справедливость. Жить по правде — это то, к чему мы все исторически стремимся.

— Расскажите о конкретных программных позициях вашей партии.

— Если говорить более конкретно, то наша программа также отражена в Манифесте об объединении. Это 12 принципов Правды, Патриотизма и Справедливости, которые охватывают все сферы нашей жизни: экономику, медицину, образование, госуправление и другие. Они основаны на давних программных предложениях партии «Справедливая Россия».

Эти принципы во многом найдут воплощение и в предвыборной программе, с которой «Справедливая Россия — За правду» будет участвовать в думской кампании. Программа уже разрабатывается и будет представлена на партийном съезде летом.

— Некоторые предлагают называть членов партии «Справедливая Россия — За правду» социалистами. Одновременно ваших партийцев часто называют эсерами. Согласны ли вы с новыми наименованием? Означает ли это, что политическая программа изменилась?

— Для нас «социалисты» — отнюдь не новое название: мы были социалистами с момента основания и остаемся ими. Напомню, что «Справедливая Россия» единственная из всех российских партий входит в состав Социалистического интернационала, объединяющего почти 150 партий социал-демократического толка из более сотни стран. При этом полное название нашей обновленной партии — Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Добавлю, что у партии может быть сколь угодно красивое и запоминающееся название, но оно не будет ничего стоить, если за ним не будет реальных дел. У «Справедливой России», как парламентской партии, такие дела уже есть. Уверен, вместе с нашими новыми соратниками их будет еще больше. Тем более если мы, как и планируем, сформируем в новом созыве Государственной думы мощную фракцию левопатриотических сил.

— Вы не раз заявляли, что люди устали от провальных реформ. Какие реформы вы считаете провальными и почему, а какие хорошими?

— Провальными обычно называют такие реформы, которые привели к ухудшению жизни людей. К сожалению, в новейшей истории нашей страны их было немало. Достаточно вспомнить грабительскую приватизацию 1990-х.

Есть примеры и последних лет, на которые постоянно указывает «Справедливая Россия». Это и пенсионная реформа с повышением пенсионного возраста. Это оптимизация здравоохранения и образования под видом различных реформ. Это затея с капремонтом, и «мусорная» реформа. Еще один яркий пример — совсем недавний — закон о комплексном развитии территорий, по которому человека могут выселить на улицу под предлогом того, что его дом — в аварийном состоянии.

— Есть ли примеры позитивных решений?

— Да. Многие из них реализуются с подачи президента. Например, реформа армии, благодаря которой Российская армия сегодня — гарантия суверенитета и развития страны.

Мы также приветствуем изменения в демографической политике: расширение программы материнского капитала, введение новых пособий для семей с детьми, субсидирование жилищных кредитов. На большинстве этих мер партия «Справедливая Россия» настаивала годами, мы вносили в Госдуму соответствующие законопроекты, которые отвергались большинством. Но когда аналогичные предложения исходят от президента, коллеги, конечно, кардинально меняют свою позицию.

Мы поддерживаем «майские» указы президента Владимира Путина. К сожалению, реализация этих указов правительством оставляет желать лучшего.

И, наконец, мы поддержали изменения в Конституции РФ в 2020 году. И не просто поддержали, а внесли ряд предложений, в том числе по индексации пенсий, — которые нашли свое отражение в итоговом документе.

— На какие еще медийные персоны вы планируете опираться во время выдвижения на выборах в Госдуму?

— Не будем торопиться. Списки кандидатов от нашей партии будут утверждены летом на второй части нашего партийного съезда. Будут новые интересные лица, будут сюрпризы, но раньше времени не будем их открывать.

— Как, по-вашему, следует бороться с нарушениями на выборах?

— Прежде всего, тотальным контролем. Со стороны правоохранительных, надзорных органов, ЦИК, самих политических партий и кандидатов. Отмечу, что на думских выборах мы планируем направить на участки от 80 до 120 тысяч наблюдателей от нашей партии. Ни один голос наших избирателей мы украсть не дадим!

Второй важный аспект: для профилактики нарушений нужно менять избирательное законодательство. Например, мы предлагали снизить долю госслужащих в составе избиркомов. И не размещать сами избирательные участки в школах и других бюджетных учреждениях. Это необходимо для того, чтобы снизить влияние административного ресурса на работу комиссий. Кстати, само использование админресурса на выборах мы предлагаем приравнять к коррупции.

— Есть ли у вас собственная система обучения наблюдателей? Готовы ли вы направлять их на обучение в Общественную палату?

— Мы сотрудничаем с Общественной палатой в рамках Координационного совета по общественному наблюдению за голосованием. Но готовим наблюдателей все-таки в рамках своей партийной программы обучения, которая уже успешно апробирована. Например, на выборах в Думу в городе Сортавала Республики Карелия, где «Справедливая Россия» получила большинство.

Сейчас мы начали подготовку наблюдателей на думских выборах. На днях, 12–14 марта, состоялся первый семинар для координаторов наблюдения по Сибирскому федеральному округу в Новосибирске. Подчеркну, мы планируем назначить от 80 до 120 тыс. наблюдателей на выборах в Госдуму.

— Повлияла ли пандемия COVID-19 на отношение людей к вашей партии?

— Она обострила социальные проблемы, о необходимости решения которых годами говорит «Справедливая Россия». Многие наши предложения стали актуальными как никогда.

Например, мы указывали на то, что «оптимизация» здравоохранения, попросту экономия на здоровье граждан может обернуться катастрофой. В том числе и поэтому за 2020 год население России сократилось больше чем на полмиллиона человек! Такое падение зафиксировано впервые за последние 15 лет. Смертность за год выросла почти на 230 тыс. человек. Из них половина — умершие с диагнозом COVID-19. Остальная половина смертей — прямые последствия коллапса здравоохранения. Людям попросту не оказали плановую медицинскую помощь!

Далее: меры социальной поддержки. Мы годами призываем увеличить выплаты и пособия, повысить пенсии, прожиточный минимум и минимальные зарплаты. Нас обвиняли в популизме и желании раздавать «вертолетные» деньги. Но пришла пандемия, и правительство перешло к прямым выплатам из бюджета, в частности для семей с детьми. Одновременно повысили НДФЛ для богатых до 15%. Напомню, что требование ввести прогрессивную шкалу налогообложения — одно из ключевых в программе нашей партии.

— Сегодня вы рассчитываете на большую поддержку со стороны избирателей?

— Очень показательным я бы назвал опрос, проведенный в январе после того, как мы объявили о предстоящем объединении «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России». Тогда за партию были готовы проголосовать 10% опрошенных, а еще 46% допускали, что проголосуют за нее. Другой опрос, проведенный ВЦИОМ, показал схожие цифры: если на конец 2020 года рейтинг «Справедливой России» там оценивали в 6%, то после объединения — уже в 9%.

Безусловно, мы делаем ставку на наш «костяк», наших самых преданных избирателей. Но в не меньшей степени рассчитываем на тех, кто раньше либо не голосовал вообще, либо голосовал за другие партии, но разочаровался в них. Это люди, которые не верят, что в России что-то можно изменить. Мы хотим доказать, что это возможно.

— У вас теперь есть сильные сопредседатели. Не опасаетесь конкуренции с их стороны? В частности, Захар Прилепин заявлял о больших политических амбициях. Вас это не пугает? Или, наоборот, подстегивает?

— Никаких опасений у меня нет и быть не может. Иначе я бы не начинал весь этот процесс объединения на базе «Справедливой России», председателем которой я был и остаюсь. Мои сопредседатели — Захар Прилепин и Геннадий Семигин — имеют также должности председателя Палаты депутатов партии и председателя Центрального совета партии, соответственно. Все вопросы, связанные с функционалом и полномочиями внутри партии, мы решили еще на этапе переговоров. И сейчас, как единая команда, мы идем на выборы, где будем конкурировать не между собой, а с другими политическими силами.

Что касается политических амбиций, они у нас тоже общие и, действительно, довольно большие — занять как минимум второе место на выборах в Госдуму. Тогда мы сможем реально влиять на все ключевые решения по социально-экономическому и политическому развитию страны.

Напомню, что активные переговоры об объединении я вел последние два года. И могу вас заверить, что буду вести их и дальше. Процесс объединения в России левопатриотических сил еще не завершен. Я убежден, что с течением времени наша коалиция будет только шириться — таков сейчас запрос общества.

— Пандемия COVID-19 будет иметь масштабные последствия для экономики мира и России. Как бы вы оценили в целом действия России и что бы изменили сейчас?

— В целом, я положительно оцениваю те антикризисные действия, которые предприняло правительство Михаила Мишустина. Но считаю, что масштаб этих действий был недостаточен.

Напомню, что еще весной прошлого года «Справедливая Россия» разработала и направила премьер-министру свой пакет антикризисных мер для поддержки граждан, бизнеса и экономики в целом. В частности, мы предлагали более эффективный механизм помощи тем, кто потерял работу в пандемию. Суть нашего предложения: уволенному сотруднику за счет федерального бюджета ежемесячно выплачивается не менее 70% от прежнего заработка (но не больше средней зарплаты по региону). Такой механизм мы предлагали вводить на срок до года, с возможным продлением.

Кроме того, мы предлагали полностью освободить малые и средние предприятия от арендных и налоговых платежей на срок до года. Как вы помните, по налогам и кредитам вводились отсрочки, но в итоге бизнесу все равно сейчас приходится платить по этим долгам. Также мы настаивали на льготах по имущественным налогам и коммунальным платежам для граждан и бизнеса.

К сожалению, так и осталось нереализованным наше предложение о создании службы бесплатного надомного тестирования на COVID-19.

— Как ваша новая партия относится к усиливающемуся санкционному давлению со стороны Запада?

Отвечу короткой пословицей: собака лает — караван идет. Более того, не могу согласиться, что санкционное давление усиливается. Напомню, большая часть санкций против нашей страны была введена еще в 2014–2015 годах на фоне возвращения Крыма. Позже были санкции по «делу Скрипалей», попытки обвинить нас в применении химоружия, потом история с отравлением Навального… Но очевидно, что запал наших западных «партнеров» иссяк: весь пар, как говорят, ушел в гудок. С каждым годом в той же Европе все больше понимают, что разговаривать с Россией языком санкций и ультиматумов бессмысленно. И газ российский там нужен, и вакцины, и наш рынок сбыта.

Те же США при Трампе пытались «перекрыть нам кислород» — ввели санкции против «Северного потока — 2», чтобы втридорога продавать европейцам свой сжиженный газ. И где сейчас этот Трамп? Правильно — забанен своей же американской соцсетью. А его великовозрастный преемник пытается договориться с немцами о том, в обмен на что эти санкции можно снять. Пусть договариваются. А мы пока достроим этот газопровод своими силами.

— Какой должны быть внешняя государственная политика России?

— Она должна соответствовать ее национально-государственным интересам, интересам ее граждан. Под гражданами я понимаю не только россиян, но и наших соотечественников. По-прежнему убежден, что Россия должна признать право народа Донбасса на самоопределение, как это давно сделала наша партия. И никакие санкции этому не должны мешать.