Присяга нового правительства — что произошло в Ливии 15 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 15 марта 2021 года.

Присяга переходного правительства

Принятие присяги недавно сформированного кабинета министров во главе с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой прошло в Тобруке. Главы ведомств по очереди зачитали текст перед членами парламента. Изначально мероприятие планировали провести в Бенгази, но по «материально-техническим причинам» его перенесли в другой крупный город на востоке страны.

На церемонии присутствовал глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

После принятия присяги министров Палата представителей провела заседание в штаб-квартире в Тобруке.

#عاجل



انطلاق جلسة مجلس النواب الليبي الخاصة بأداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانوني أمام المجلس بمقره في مدينة طبرق.#ليبيا #الشاهدhttps://t.co/MSnIhO5TF8 pic.twitter.com/RmRms8IKfF — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) March 15, 2021

По окончании собрания пресс-секретарь парламента Абдалла Блейхек вышел к прессе и ответил на вопросы журналистов.

«Слава Богу, сегодня у нас одно правительство — Правительство национального единства. Разделение страны и институтов прекратится, и, таким образом, у нас будет единый общий бюджет», — сказал Блейхек.

Также он ответил на вопрос корреспондентов ФАН о том, какие первые инициативы в планах нового правительства Ливии.

«У Правительства национального единства много задач, начиная с объединения государственных институтов. Я думаю, что работа кабмина стартовала с получения штаб-квартиры и всего, что связано с исполнительной стороной от двух правительств страны», — ответил он.

По словам пресс-секретаря, переходному правительству кроме всего прочего, предстоит заняться вопросами электроэнергетики и здравоохранения.

«В дополнение к вопросу о выборах, все из этого является приоритетом для Правительства национального единства», — подытожил Абдалла Блейхек.

Внимание международного сообщества

На церемонию принятия присяги в Тобрук, помимо политиков североафриканского государства, прибыла делегация Миссии ООН по поддержке в Ливии в сопровождении 12 иностранных послов.

Посол Франции в Ливии Беатрис ле Фрапе дю Елен встретилась с председателем Палаты представителей Агилой Салехом.

سفيرة ???????? تلتقي برئيس @parliament_ly???????? عقيلة صالح في طبرق في يوم تاريخي pic.twitter.com/MKI2dSGvK1 — La France en Libye (@AmbaFranceLibye) March 15, 2021

Европейский дипломат также приветствовала назначение Халида Тиджани на пост министра внутренних дел переходного правительства.

Политика

Совместный военный комитет «5+5» в присутствии членов делегации Организации Объединенных Наций провел очередное заседание в Сирте. На встрече обсуждались вопросы выполнения положений соглашения о прекращении огня, а также обеспечения безопасности населения.

Глава Высшей избирательной комиссии Ливии Имад Саих подчеркнул важность завершения подготовки парламентом конституционной основы и принятия соответствующих законов для проведения в срок единых выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

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المفوضية على لسان رئيس مجلسها "عماد السائح" في تصريح صحفي اعتبرت نهاية مايو القادم خطا حاسما لها لاستلام القوانين الانتخابية وتحديد شكل الانتخاب، معلنة تقديم تنفيذ قانون انتخاب الرئيس إذا ما أصر مجلس النواب على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر. — Alnabaa Channel - قناة النبأ (@AlnabaaCH) March 15, 2021

Новый глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи принес присягу перед председателем Верховного суда в Триполи. С завтрашнего дня, 16 марта, он официально приступит к исполнению своих должностных обязанностей.

المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي السابق غالب الزقلعي يؤكد لـ #فواصل، تأدية رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد #المنفي اليمين القانونية اليوم أمام رئيس المحكمة العليا بـ #طرابلس، وسيتسلّم مهامه غدا. #طبرق #سرت #بنغازي #ليبيا pic.twitter.com/XoM0T4Bn5F — فواصل (@fawaselmedia) March 15, 2021

Общество

Прибрежное шоссе (Тарик ас-Сахили) скоро откроют для движения автомобилей. В ближайшие дни назовут точную дату. Об этом рассказал журналистам глава Управления Ливийской национальной армии по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб.

По словам военного, предварительно необходимо удалить насыпи с дорожного покрытия, провести передислокацию войск из этого района, а также разминировать участок протяженностью более пяти километров.

"#المحجوب" : إزالة السواتر وإعادة تمركز القوات تمهيداً لفتح الطريق الساحلي خلال أيام ... لمزيد من التفاصيل : https://t.co/1I1uU0bOes — شاهد عيان (@shahidayan_ly) March 15, 2021

Начальник Службы охраны нефтяных объектов триполитанского Правительства национального согласия бригадный генерал Али Диб обсудил с главой Управления операций ВВС Генштаба вооруженных сил Абдель Салямом Араби Абдель Азизом вопросы обеспечения безопасности на месторождениях. В ходе встречи чиновники также рассмотрели возможности для сотрудничества ведомств.