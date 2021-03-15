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Присяга нового правительства — что произошло в Ливии 15 марта

Присяга нового правительства — что произошло в Ливии 15 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 15 марта 2021 года.

Присяга переходного правительства

Принятие присяги недавно сформированного кабинета министров во главе с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой прошло в Тобруке. Главы ведомств по очереди зачитали текст перед членами парламента. Изначально мероприятие планировали провести в Бенгази, но по «материально-техническим причинам» его перенесли в другой крупный город на востоке страны.

На церемонии присутствовал глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

После принятия присяги министров Палата представителей провела заседание в штаб-квартире в Тобруке.

По окончании собрания пресс-секретарь парламента Абдалла Блейхек вышел к прессе и ответил на вопросы журналистов.

«Слава Богу, сегодня у нас одно правительство Правительство национального единства. Разделение страны и институтов прекратится, и, таким образом, у нас будет единый общий бюджет», сказал Блейхек.

Также он ответил на вопрос корреспондентов ФАН о том, какие первые инициативы в планах нового правительства Ливии.

«У Правительства национального единства много задач, начиная с объединения государственных институтов. Я думаю, что работа кабмина стартовала с получения штаб-квартиры и всего, что связано с исполнительной стороной от двух правительств страны», ответил он.

По словам пресс-секретаря, переходному правительству кроме всего прочего, предстоит заняться вопросами электроэнергетики и здравоохранения.

«В дополнение к вопросу о выборах, все из этого является приоритетом для Правительства национального единства», подытожил Абдалла Блейхек.

Внимание международного сообщества

На церемонию принятия присяги в Тобрук, помимо политиков североафриканского государства, прибыла делегация Миссии ООН по поддержке в Ливии в сопровождении 12 иностранных послов.

Посол Франции в Ливии Беатрис ле Фрапе дю Елен встретилась с председателем Палаты представителей Агилой Салехом.

Европейский дипломат также приветствовала назначение Халида Тиджани на пост министра внутренних дел переходного правительства.

 

Политика

Совместный военный комитет «5+5» в присутствии членов делегации Организации Объединенных Наций провел очередное заседание в Сирте. На встрече обсуждались вопросы выполнения положений соглашения о прекращении огня, а также обеспечения безопасности населения.

 

Глава Высшей избирательной комиссии Ливии Имад Саих подчеркнул важность завершения подготовки парламентом конституционной основы и принятия соответствующих законов для проведения в срок единых выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

Новый глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи принес присягу перед председателем Верховного суда в Триполи. С завтрашнего дня, 16 марта, он официально приступит к исполнению своих должностных обязанностей.

Общество

Прибрежное шоссе (Тарик ас-Сахили) скоро откроют для движения автомобилей. В ближайшие дни назовут точную дату. Об этом рассказал журналистам глава Управления Ливийской национальной армии по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб.

По словам военного, предварительно необходимо удалить насыпи с дорожного покрытия, провести передислокацию войск из этого района, а также разминировать участок протяженностью более пяти километров.

Начальник Службы охраны нефтяных объектов триполитанского Правительства национального согласия бригадный генерал Али Диб обсудил с главой Управления операций ВВС Генштаба вооруженных сил Абдель Салямом Араби Абдель Азизом вопросы обеспечения безопасности на месторождениях. В ходе встречи чиновники также рассмотрели возможности для сотрудничества ведомств.

 

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