Амбициозный план Эрдогана: что заставило Турцию устремиться в Афганистан

Министерство иностранных дел Турции официально подтвердило проведение очередных переговоров по мирному урегулированию конфликта в Афганистане. Встреча представителей «Талибана»1 (запрещен в РФ) и официального Кабула запланирована на апрель и должна будет пройти в Стамбуле. Диалог инициирован турецкой стороной.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, с чем связан «миротворческий» порыв Анкары и почему Турция проявляет необычайную активность в Афганистане в последние годы.

Истоки противостояния

Движение «Талибан» зародилось в 1994 году как реакция на непрекращающуюся борьбу местных группировок и беззаконие, имевшее место на всей территории страны. Основой этой организации стали пуштунские, таджикские и узбекские студенты медресе, некоторые этнически монолитные группы моджахедов, а также беженцы.

Основная цель талибов — установление власти над всем Афганистаном и создание исламского правительства, строго придерживающегося законов шариата. Эта цель была почти достигнута к 1998 году, когда «Талибан» ликвидировал практически все отряды моджахедов и взял под контроль свыше 90% территории страны. Одновременно с этим Афганистан стал плацдармом для террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ). Она оказывала финансовую и инструкторскую поддержку «Талибану».

Ситуация резко изменилась после теракта 11 сентября 2001 года на территории США. Американское руководство обвинило в этом преступлении «Аль-Каиду» и потребовало у талибов выдать главарей террористической организации. «Талибан» ответил отказом, а Вашингтон объявил борьбу с мировым терроризмом новой основной целью НАТО.

Менее чем через месяц Североатлантический Альянс приступил к операции «Несокрушимая свобода», начавшейся с бомбардировок Афганистана. Уже к декабрю основные силы «Талибана» и «Аль-Каиды» были разгромлены, а многие их лидеры бежали в Пакистан.

Пребывание коалиции в Афганистане

После подавления активности талибов официальное правительство в изгнании переместилось с севера страны в Кабул. Позже здесь была создана переходная администрация, а в 2004 году состоялись демократические выборы президента. Формальным поводом для задержки иностранного контингента стала защита нового правительства.

«Присутствие международных сил в Афганистане после свержения режима талибов необходимо для оказания помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах для того, чтобы афганский Временный орган, а также персонал Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях безопасности», — говорится в резолюции СБ ООН №1386.

К этому времени «Талибан» провел реструктуризацию и приступил к партизанской войне, что обусловило задержку войск НАТО на территории страны по сей день. Ситуация осложнена наличием баз талибов в Пакистане, что делает невозможным уничтожение организации за счет одних лишь активных действий в Афганистане.

Canada’s former ambassador to Afghanistan, Chris Alexander, wrote that Western strategy was “wrong” in that it did not focus on Pakistan’s military support for the Taliban as the root cause of the Afghan conflict.https://t.co/ep6YJgNCJu pic.twitter.com/CRdU7JZrYS — Rishi Rajput (@_RishiRajput_) March 15, 2021

Таким образом, «Несокрушимая свобода» растянулась до конца 2014 года. Боевые действия выражались преимущественно в локальных стычках, нападениях на конвои и патрули, минировании дорог, терактах, ограниченных спецоперациях объединенных сил. В результате операция была свернута через 13 лет после начала из-за провала всех ее целей.

По официальным данным, основную тяжесть потерь коалиции понесли США (2 356 убитых), Великобритания (453 убитых), Канада (162 убитых), Франция (88 убитых), Германия (55 убитых). Правительственные же силы потеряли примерно 4-5 тысяч человек, а талибов было убито 30-40 тысяч. Жертвы среди мирного населения подсчету не поддаются.

1,145... that's how many coalition casualties there have been in Afghanistan since they joined US troops in response to the attacks on 9/11. Have you ever thanked any of these countries for their sacrifices? Notice who is not on this list... pic.twitter.com/zjepE8ShnY — B???????????? R (she/her) (@MissErinRenee) December 23, 2018

С 2015 года в Афганистане находился ограниченный контингент НАТО численностью в 13 тысяч человек. Сейчас же их число находится в пределах 3-4 тысяч. Альянс сохраняет свое присутствие с опорой на резолюцию ООН, однако оно постепенно снижается.

«Кладбище империй»

Главной особенностью Афганистана является его расположение на стыке Ближнего Востока, Средней Азии, Дальнего Востока, индо-пакистанского региона. Контроль над этой страной мог бы открыть широчайшие возможности в области торговли и геополитики. Это объясняет многовековую борьбу мировых игроков за влияние в данном регионе.

Однако постоянная нестабильность в Афганистане делает из него не «ключ к Азии», а проблемную зону, ставшую плацдармом для радикальных группировок и контрабанды наркотиков.

Heroin processing. Helmand, Afghanistan. This is what Erik Prince wants in on. pic.twitter.com/U82yy3YX7s — Claude Taylor (@TrueFactsStated) April 12, 2019

После восстановления официального правительства в Кабуле НАТО не добилось ощутимых результатов в деле стабилизации обстановки в стране. Сейчас в Афганистане можно наблюдать хаотичное расположение множества регионов, подчиненных талибам или правительству. Подконтрольность еще большего количества областей оспаривается.

Таким образом, очередная попытка «цивилизованных» стран покорить эту страну провалилась; снова были понесены неоправданные человеческие и экономические потери. Малочисленный и сокращающийся контингент США и союзников не способен проводить значительные операции с 2015 года. Его фактические возможности сократились до защиты Кабула и окрестностей.

Тень Порты

Несмотря на то, что турецкие военнослужащие вошли в состав международных сил, они не участвовали в спецоперациях и не несли боевых потерь.

Анкара позиционирует себя как рьяного сторонника мирного решения афганского конфликта и национального единства населения страны. Она финансирует обучение курсантов в военных и полицейских академиях, наращивает присутствие инвестиционных компаний в стране. Турецкие специалисты восстанавливают экономику и инфраструктуру в подконтрольных Кабулу районах, работают со СМИ, возводят дома культуры и кинотеатры. В результате у афганского народа создано позитивное восприятие Турции, а талибы избегают нападений на ее граждан и турецкие организации.

Кроме того, Турция активно продвигала проект «Лазуритового коридора», начавшего действовать в 2018 году. Этот транзитный маршрут начинается в Афганистане, затем проходит через Туркменистан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и завершается в Турции. Он позволяет получить доступ к глубинным районам Азии в обход Ирана, России и Китая.

During this week, the Afghan government held the opening ceremony of Lapis Lazuli Corridor. Lapis Lazuli Corridor will connect east with west and north with south, where Afghanistan will play the role of a roundabout of the world. pic.twitter.com/vrFW9KCn06 — The Afghan Economy (@AfgEconomy) December 14, 2018

Примечательно, что турецкое руководство реализует в Афганистане экономические, гуманитарные, культурные проекты без оглядки на союзников по НАТО. Возникает закономерный вопрос о том, почему Турция, наблюдая неудачный опыт своих союзников, решила попытать счастья в Афганистане в одиночку.

Дело в том, что основной импульс внешней политики Турции задает ее президент — Реджеп Тайип Эрдоган. Под его руководством Турецкая Республика активно распространяет собственное влияние на Северную Африку, Балканы, Закавказье и Ближний Восток. Несложно заметить, что в сферу интересов Анкары входят бывшие провинции Османской Империи. План по ее возрождению — пожалуй, ключевой элемент внешней политики администрации Эрдогана последних лет. На этом пути Афганистан — очередной элемент большой мозаики, которую пытается собрать турецкий лидер на Ближнем Востоке.

Активность в Ливии и Восточном Средиземноморье уже испортила отношения Турции с Грецией, Египтом, Израилем, Францией. В северных частях Сирии и Ирака турецкая армия свободно проводит военные операции против курдов. Вероятно, лишь присутствие России в регионе и соответствующие договоры с ней не позволяют Эрдогану распространить свое влияние в «южных провинциях» дальше.

Успешно Анкара действует и в Закавказье. Азербайджан находится в прямой зависимости от Турции. Как следствие — Эрдоган имеет влияние на Грузию, так как она зависит от азербайджанского газа и дохода за его транзит на турецкую территорию.

Афганистан является исключением — он никогда не находился в политической зависимости от Стамбула. Сам турецкий лидер объясняет свою инициативность следующим образом:

«Афганистан всегда занимал особое место в сердце турецкого народа. Эта любовь началась с Империи сельджуков и получила дальнейшее развитие после провозглашения республики. Обе страны всегда оказывали поддержку друг другу как в радостные, так и в горестные дни. <…> Дипломатические отношения между нашими странами имеют 100-летнюю историю, а братские отношения народов уходят корнями в более ранний период. Мы имеем общие исторические и культурные ценности».

При всем пафосе этих слов они не беспочвенны. В свое время Османская империя оказала огромное влияние на весь исламский мир. Большая часть населения Афганистана исповедует родственный туркам суннизм ханафитской школы. Кроме того, в стране представлены тюркоязычные узбеки и туркмены, родственные турецкому народу.

Все это Турция намерена использовать в качестве базы для дальнейшего усиления собственного влияния в этом потенциально выгодном, но чрезвычайно проблемном регионе.

Большие ставки Эрдогана

Второй характерной чертой турецкого президента после амбициозности является его импульсивность. Агрессивная внешняя политика Турции вызывает раздражение у ключевых мировых игроков, в том числе и у основного военного партнера — США.

Анкара не обладает достаточным количеством ресурсов для проведения неоосманской политики сразу по всем направлениям. Да, турецким властям удалось создать в целом благоприятное отношение к себе со стороны населения Афганистана, однако грядущие мирные переговоры являются далеко не первыми. Официальный Кабул и «Талибан» имеют непримиримые противоречия, из-за чего все предшествующие попытки нахождения компромисса завершались провалом.

В результате Эрдоган берется в одиночку решать проблему, с которой ранее не справился никто. Вероятнее всего, эта авантюра завершится для Турции лишь напрасной потерей средств и человеческих жизней, что лишний раз позволит назвать Афганистан «кладбищем империй».

1 Организация запрещена на территории РФ.