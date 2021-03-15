Оля Полякова пожаловалась на итоги «большой стройки» Зеленского

Киев, 15 марта. Украинская певица Оля Полякова высказалась о так называемой «большой стройке», объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сейчас исполнительница активно ездит по стране с концертами. Недавно она порадовала поклонников из города Сумы, а затем направилась в Кременчуг.

Путешествуя по Украине, Полякова получила возможность оценить результаты «большой стройки» и была неприятно удивлена. Эмоциями певица поделилась с поклонниками в своих Instagram Stories.

«Ребята, говорят, что в Украине делают дороги. Скажите, пожалуйста, а где?» — возмутилась исполнительница.

Около месяца назад в квартире Поляковой обрушилась часть потолочных перекрытий из-за паводка на крыше дома. Певица рассказывала подписчикам, что ей пришлось бороться с управляющей компанией в связи с этой ситуацией. Поклонники посоветовали исполнительнице обратиться к Зеленскому, но она ответила, что в стране все должно делаться по закону, а не по блату.

«Большая стройка» Владимира Зеленского — проект, рассчитанный на 2020 и 2021 годы, целями которого являются строительство и капитальный ремонт 6,5 тысячи километров автомобильных дорог. Программу активно критиковали из-за коррупционных скандалов. Политолог Кирилл Молчанов говорил, что президент Украины разворовывает страну на своих «больших стройках».