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Медведев стал заместителем президента в совете по науке и образованию

Медведев стал заместителем президента в совете по науке и образованию

Москва, 15 марта. Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру своего заместителя в совете по науке и образованию.

Пост занял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Глава государства также определил новые функции совета. Орган должен сформулировать стратегические цели и задачи для научного развития страны. Также совету предстоит принять решение по разработке и внедрению правительством инновационных проектов государственного значения.

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